Zmumifikowane zwłoki w mieszkaniu! Sprawca miesiącami pozostawał nieuchwytny

Zabił współlokatora i próbował zatuszować zbrodnię! Teraz odpowie przed sądem

Makabrycznego odkrycia dokonali policjanci 4 września 2024 r. W jednym z domów w Węglewie Kolonii odnaleziono częściowo zmumifikowane zwłoki mężczyzny. Badania DNA potwierdziły tożsamość zmarłego – był nim 43-letni Fryderyk K. Śledztwo wykazało, że do jego śmierci przyczyniła się inna osoba.

Kilka tygodni później, 9 października, na policję zgłosił się Krystian C. Podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa. Jak ustalili śledczy, od czerwca 2024 r. mężczyzna mieszkał u Fryderyka K. w zamian za pomoc w remoncie domu. Tragiczne wydarzenia rozegrały się 13 lipca. Według prokuratury, Krystian C. zaatakował gospodarza, zadając mu kilka ciosów w głowę jednym z narzędzi. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Po dokonaniu zbrodni 37-latek próbował zatrzeć ślady i ukryć swoje działania. Z domu zmarłego zabrał również należące do niego przedmioty.

Krystian C. usłyszał zarzut zabójstwa, a także cztery inne zarzuty związane z przestępstwami przeciwko mieniu i ochronie informacji. Prokuratura poinformowała, że oskarżony przyznał się do winy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, Krystian C. był w przeszłości wielokrotnie karany i odbywał już kary pozbawienia wolności. Od października przebywa w areszcie. Grozi mu kara od co najmniej 10 lat więzienia do dożywocia.