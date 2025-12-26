"Rolnik szuka żony". Świąteczny odcinek rozczarował widzów? Ale komentarze!

Fani show "Rolnik szuka żony" są już po emisji epizodu świątecznego, w którym wzięli udział Kasia i Dawid (3. edycja), Asia i Kamil (8. edycja), Ania i Kuba (7. edycja), Klaudia i Walentyn (9. edycja), a także Gabriel i Weronika oraz Arek i Julia z najnowszej, 12. edycji.

Kochani! Dziękujemy, że spędziliście ten wieczór z nami. W końcu przez te lata staliśmy się trochę z rodziną. Bądźcie szczęśliwi, spokojni i radośni! I szczęśliwego nowego roku! A my widzimy się w 13. edycji! - czytamy na facebookowym profilu randkowego hitu TVP.

Niestety, nie wszyscy widzowie zakończyli oglądanie odcinka z takim entuzjazmem. Wielu oglądającym przedstawione historie i bohaterowie w świątecznym, bożonarodzeniowym wydaniu bardzo się podobali, ale część internautów była zawiedziona. Dlaczego?

Internauci komentują. Jedni marudzą, inni bronią "Rolnika"

Świąteczny epizod programu "Rolnik szuka żony" przyciągnął przez telewizory prawdziwych wielbicieli formatu. Niektórzy zakończyli seans usatysfakcjonowani, inni rozczarowani. I jedni, i drudzy ruszyli na facebookowy profil show, by skomentować odcinek specjalny.

"Wybaczcie, ale nudniejszego odcinka od tego dawno nie było", "Szczerze? Flaki z olejem. Dlaczego nigdy nie ma pokazanego gwiazdora Waldka z żoną? Czy on był pokazany jako para w kontekście ślubu?", "Nie oglądam, trochę nudne są te świąteczne odcinki" - uznali niektórzy widzowie.

Innych trapiło sporo nieobecności. Internauci w komentarzach, które posypały się po świątecznym "Rolniku", pytali o Waldka, Anię, Marcina, Basię czy Mateusza.

"Dlaczego nie było z 11. edycji Ani i Marcina?", "Ciekawe dlaczego zabrakło Ani i Marcina", "Gdzie Basia i Mateusz?", "Dlaczego Basi i Mateusza nie było?", "Brak części uczestników i brak jakiejkolwiek informacji to jasny sygnał, jak poważnie traktuje się widza" - pisali zirytowani.

Część internautów wzięła format w obronę, wielu widzom odcinek się podobał i dostarczył pozytywnych emocji:

"Ludzie marudzą, że odcinek nudny, że program im się nie podoba, że wszystko sztuczne. To ja zapytam - potraficie obsługiwać pilota do telewizora? Wystarczy przełączyć kanał - po co się męczycie. To nie PRL, gdzie były dwa kanały telewizyjne. Oglądam 'Rolnika' od początku i kibicuję każdej parze - jednym się udaje, innym nie...takie jest życie. Faktem jest, że ten program pomógł już kilku parom się spotkać, poznać i zostać ze sobą. Mamy rolnikowe małżeństwa i rolnikowe dzieci i o to chodzi. Dlatego warto było taki program stworzyć", "Piękny i wzruszający odcinek. Wesołych Świąt Kochani", "Super odcinek", "Bardzo fajny odcinek".

A co wy sądzicie? Oglądaliście?

