Co słychać u Kasi i Dawida z 3. edycji "Rolnik szuka żony"? Ich związek nie zawsze był sielanką

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-12-23 5:06

Choć w programie nie połączyła ich miłość, a wręcz startowali o serca zupełnie innych osób, to właśnie oni stali się jedną z najpiękniejszych historii "Rolnik szuka żony". Kasia i Dawid - para, która poznała się przypadkiem w drodze na pociąg - dziś są małżeństwem z ośmioletnim stażem, rodzicami siedmioletniej Ani i przykładem na to, że program TVP potrafi pisać wyjątkowe scenariusze.

Kasia i Dawid pojawili się w 3. edycji "Rolnik szuka żony". Nic nie wskazywało, że ich drogi się skrzyżują. Kasia walczyła o serce Szymona, a Dawid próbował zbliżyć się do rolniczki Moniki.

Oboje odpadli, ale jak pokazało życie, to dopiero wtedy zaczęła się ich prawdziwa historia. Wszystko wydarzyło się, gdy Kasia… spóźniła się na pociąg, a Dawid zaoferował jej podwózkę. To właśnie w tej zupełnie nieplanowanej chwili narodziło się uczucie, które trwa do dziś.

Jeszcze w trakcie finału sezonu ogłosili zaręczyny, a niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu. Dziś wychowują córkę Anię i zgodnie przyznają, że los pokierował nimi w najlepszy możliwy sposób.

Co słychać dziś u Kasi i Dawida?

W rozmowie z "Super Expressem" para nie ukrywała, że żyją zwyczajnie - i bardzo to sobie cenią.

Myślę, że taka codzienność nas wciągnęła, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Życie toczy się dalej, nasza córeczka rośnie

- mówi Kasia.

Córka Kasi i Dawida ma już 7 lat i chodzi do szkoły. Małżeństwo nie ukrywa, że wiąże się to z nowymi wyzwaniami i obowiązkami. W rozmowie z nami szczerze powiedzieli też, że ich związek pełen był różnych doświadczeń - również tych trudnych. 

Zdarzały się sytuacje oczywiście radosne, ale też po drodze w ciągu tych ośmiu lat małżeństwa kilka kłopotów, jakichś tam problemów, które nas po prostu scaliły. (...) Upewniły w tym, że związaliśmy się z odpowiednimi osobami i że razem możemy podołać wszystkiemu. I wspieramy się w tym wszystkim

- przyznają bohaterowie "Rolnik szuka żony".

Historia jak z filmu - Kasia i Dawid znaleźli miłość za sprawą "Rolnik szuka żony"

Kasia i Dawid nie mają wątpliwości, że fundamentem ich relacji były szczerość i autentyczność od pierwszej rozmowy - jeszcze zanim stali się parą. Dziś przykładem związku, który narodził się poza kamerami, ale dzięki temu programowi w ogóle mógł się wydarzyć. Ich wspólne życie to dowód na to, że miłości nie da się zaplanować, a najpiękniejsze scenariusze pisze codzienność.

