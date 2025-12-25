Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" o związku na odległość, planach i… zmianie statusu. Co z pierścionkiem?

Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" tworzą dziś bardzo zgraną parę, a ich relacja rozwija się spokojnie i naturalnie. W rozmowie z "Super Expressem" pojawił się temat "zmiany statusu", jednak Julia nie nosi jeszcze pierścionka. Para nie ukrywa, że wszystko przyjdzie w swoim czasie. Na razie priorytetem jest budowanie codziennej bliskości, co – ze względu na edukację Julii i pracę Arka – nie jest takie proste. Widują się przede wszystkim w weekendy, nadrabiając wtedy cały tydzień rozłąki.

Korzystamy właśnie z każdego weekendu i wtedy się spotykamy

– przyznają zakochani.

Polecamy: Finał "Rolnik szuka żony": Gabriel i Weronika potwierdzają miłość, Basia i Mateusz zaskakują, a Roland nie kryje żalu. Co u Arka i Krzysztofa?

Mimo dzielącej ich odległości między nimi panuje ciepło i spokój. Arek nie ukrywa, że obecność Julii bardzo pozytywnie wpłynęła na jego życie.

Bardzo się zmieniło, jestem szczęśliwy. Ogólnie jest weselej, jak jest ta osoba obok

– mówi rolnik, z uśmiechem opowiadając o codziennych zmianach, które przyniosła mu nowa relacja.

Julia od początku była faworytką

Bohater "Rolnik szuka żony" od początku programu powtarzał w rozmowach przed kamerami, że to właśnie Julia wpadła mu w oko. Swoją sympatię do pięknej blondynki ukrywał jednak przed pozostałymi kandydatkami. W programie Arek wyglądał więc na niezdecydowanego, a kobiety, które przyjechały do niego na gospodarstwo, nie potrafiły jednoznacznie określić, kto jest jego faworytką. Nawet Julia nie miała pewności do samego końca.

Momentami naprawdę nie widziałam kogo on wybierze… to naprawdę nie dało się tego poznać po nim

– mówi nam Julia.

Nie przegap: Od ślubu była o nich cisza. Teraz Klaudia ogłasza "Będziemy we trójkę". Jej brzuszek zwraca uwagę

Zaskoczenie przyszło dopiero przy emisji programu. Produkcja pokazała fragmenty, w których Arek w rozmowach indywidualnych otwarcie przyznawał, że jego serce skłania się ku Julii.

Byłam w szoku… że on tak otwarcie o tym po prostu mówił

– przyznaje wybranka rolnika.

Arek tłumaczy, że jego zachowanie na planie wynikało z chęci poznania każdej z uczestniczek, bo to właśnie na tym polega program. Jednocześnie podkreśla, że Julia od początku była mu najbliższa.

Chciałem ogólnie wszystkie dziewczyny poznać, no ale to jak Julia była tu faworytką od początku i tak zostało.

Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że Arek i Julia tworzą stabilny i zgodny duet. Ich wspólna droga dopiero się zaczyna, ale idą nią w swoim tempie, bez presji i z nadzieją na dalszą wspólną przyszłość.

Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli o "zmianie statusu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.