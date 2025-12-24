Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" podjęli ważną, życiową decyzję. Wszystko dla córeczki

Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" mają za sobą intensywny rok. Małżeństwo postanowiło zbudować własny dom - wymarzone miejsca dla swojej rodziny. Jak mówią, papierów jest mnóstwo, pracy jeszcze więcej, ale energia ich córki dodaje im sił. "Jak się ma dziecko o imieniu Antonina, to wszystko da się załatwić" - śmieje się Asia w rozmowie z "Super Expressem".

Asia i Kamil postanowili wybudować własny dom. Para, która poznała się i pokochała na planie "Rolnik szuka żony" ma bardzo ambitne plany na nadchodzące miesiące.

Wzięliśmy się za ogarnianie budowy domu i ogarnianie papierów. Najpierw to papierologia, czyli sama przyjemność i przede wszystkim zakup swojej działki 

- mówią w rozmowie z nami.

Para krok po kroku dopina wszystkie formalności. Choć zadanie jest wymagające, nie czują, że mają za dużo na głowie.

Jak się ma dziecko o imieniu Antonina, to się wszystko da radę załatwić

– dodaje z uśmiechem Asia.

Jaki dom budują bohaterowie "Rolnik szuka żony"? 

Asia i Kamil wybrali już kilka projektów i powoli zawężają wybór do jednego. Decyzje podejmują wspólnie. Jak mówi Kamil, celują w dom o powierzchni ok. 120 m² użytkowych plus garaż, a do tego poddasze. W środku ma być przede wszystkim przestronny salon, wygodny narożnik, duży telewizor i mały "kącik oddechu" dla Kamila, w którym mógłby zresetować się przy komputerze.

Asia i Kamil budują dom z myślą o Tosi

Choć budowa domu to spełnienie ich wspólnego marzenia, oboje przyznają, że ta decyzja dojrzewała w nich głównie z myślą o córce. To właśnie Antonina daje im energię, motywację i dba o… tempo życia. Swoją pociechę nazywają "wulkanem energii", a jej szczęście i stabilny dom są dziś dla nich priorytetem.

Para nie ukrywa, że codzienność bywa intensywna - gospodarstwo, planowanie budowy, opieka nad trzyletnią Tosią. Żyją bardzo szybko, a największym luksusem byłby dla nich jeden dzień nicnierobienia.

Czy Asia i Kamil myślą o powiększeniu rodziny?

Asia podkreśla, że nie chce żyć pod presją komentarzy.

Są różne sytuacje w życiu. Nie zawsze można mieć to, czego się chce. Jak będę w ciąży, to poinformuję.

Tym samym ukochana rolnika postanowiła uciąć wszelkie spekulacje. Teraz przed nimi wymagający czas budowy i podejmowania wielu ważnych decyzji. Mocno trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia!

Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" ruszają z budową domu
