Joanna z "Rolnik szuka żony" błyszczała na weselu. Prosty trik, a efekt zachwyca

Joanna i Kamil Osypowicz to para, której historia zaczęła się na oczach całej Polski. Poznali się w programie „Rolnik szuka żony”, gdzie ich relacja od pierwszych chwil zwróciła uwagę widzów. Chemia między nimi była tak widoczna, że szybko stali się jedną z najgoręcej komentowanych par sezonu. Finał tej znajomości był bajkowy – para wzięła ślub, a dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo, które nie potrzebuje blasku fleszy, by trwać razem. Choć ostatnio unikali medialnego rozgłosu, teraz znów pojawili się publicznie i pokazali, że wciąż potrafią oczarować fanów.

Weselne stylizacje Joanny z Rolnika

Asia zrelacjonowała swoją obecność na weselu i od razu przykuła uwagę stylizacjami. Najpierw pojawiła się w krótkiej, połyskującej sukience na jedno ramię, która podkreślała jej figurę i świetnie wpisywała się w klimat imprezy. Później zdecydowała się na szybki „przebój” wieczoru – mocno różową kreację z piórami przy dekolcie. Obie stylizacje zaprezentowała w mediach społecznościowych, żartobliwie dodając: „Szybka zmiana i lecę na parkiet”.

Zobacz też: Wesele Klaudii i Valentyna z „Rolnika” jak z komedii romantycznej. Kwiaty, kryształy i luksusowe menu

Sukienki z wypożyczalni – prosty, a efektowny trik

To, co najbardziej zaskoczyło obserwatorów, to szczere wyznanie Joanny. Okazało się, że obie suknie zostały… wypożyczone. „Obie dzisiejsze sukienki są wypożyczone” – napisała, oznaczając profil marki. I choć dla wielu gwiazd wciąż naturalnym wyborem jest kupowanie kreacji na każdą okazję, Joanna pokazała, że można iść w zupełnie innym kierunku – bardziej praktycznym, ekologicznym i świadomym. Prosty trik, a efekt zachwycił: wyglądała elegancko, świeżo i stylowo, nie popadając przy tym w przesadny przepych.

Fani zachwyceni: "Jak gwiazda"

Komentarze nie pozostawiają wątpliwości – fani byli oczarowani. „Nie wiedziałam, że można wypożyczyć sukienkę, ale wygląda, jakby była Ci pisana”, "Cudowna sukienka i cudowna Asia w niej" – pisali internauci. Widać, że taki autentyczny przekaz trafia do odbiorców, którzy doceniają nie tylko styl, ale i rozsądne podejście do mody.

Nie przegap: Najpiękniejsze suknie ślubne uczestniczek "Rolnik szuka żony". Panny młode z hitu TVP wyglądały olśniewająco

"Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości"? Zgadnij o jakim programie mowa! Pytanie 1 z 10 Z którego programu pochodzi ten kadr? Rolnik szuka żony Sanatorium miłości Następne pytanie