Wesele Klaudii i Valentyna z „Rolnika” jak z komedii romantycznej. Kwiaty, kryształy i luksusowe menu

Klaudia Waśko i Valentyn Kruhkints, para z programu „Rolnik szuka żony”, powiedzieli sobie „tak” w otoczeniu bliskich, a ich wesele było prawdziwą ucztą dla zmysłów. Sala w restauracji Nastroje zachwycała morzem kwiatów, kryształowymi żyrandolami i eleganckimi detalami, a na stołach królowały potrawy godne królewskiego bankietu. To była noc pełna tańców, wzruszeń i niezapomnianych smaków.

Wesele Klaudii Wąsko i Valentyna Kruhkintsa, pary z programu „Rolnik szuka żony”, odbyło się w wyjątkowej oprawie. Restauracja Nastroje, znana z organizacji eleganckich przyjęć do nawet 250 osób, zamieniła się tego dnia w luksusową, pełną kwiatów salę rodem z romantycznego filmu. Wysokie dekoracje z peonii, róż i suszonych traw, złote akcenty, kryształowe żyrandole i elegancka gra świateł tworzyły atmosferę pełną blasku, ale i intymności. W centralnym punkcie sali stanęło udekorowane kwiatowym łukiem miejsce dla nowożeńców, opatrzone świetlnym napisem „Od teraz My!”.

Klaudia i Valentyn nie oszczędzali na weselu

Restauracja, jak podkreślają właściciele, zadbała o każdy detal – od ustawienia stołów po indywidualne winietki dla gości. Goście mieli do dyspozycji przestronną salę z własnym barem, kawiarnią oraz bezpośrednim wyjściem do ogrodu, w którym można było złapać oddech między kolejnymi tańcami.

Uczta dla podniebienia

Menu przygotowane na tę noc było prawdziwym festiwalem smaków. Na stołach królowały półmiski wędlin, serów, pasztetów i marynat, a także wyszukane sałatki, pieczone mięsa, ryby i dania kuchni regionalnej. Nie zabrakło efektownych pater z owocami, przystawek w stylu finger food i elegancko serwowanych zup. Goście mogli kosztować specjałów kuchni polskiej i europejskiej, a każda potrawa była dopracowana zarówno pod względem smaku, jak i prezentacji.

Noc pełna tańców i wzruszeń

Jak relacjonuje restauracja Nastroje, wesele było wyjątkowe w każdym aspekcie – od pierwszego toastu, przez szampańską zabawę do białego rana, po momenty, które wzruszyły wszystkich obecnych. W powietrzu mieszały się zapach świeżych kwiatów i aromaty kuchni, a uśmiechy gości były najlepszym dowodem na to, że ta noc zostanie w pamięci na zawsze.

