Od telewizyjnego listu w "Rolnik szuka żony" do małżeńskiej przysięgi

Poznali się w 9. edycji „Rolnik szuka żony” – ona, energiczna rolniczka z Podlasia, szukała bratniej duszy, on, pochodzący z Ukrainy Valentyn, napisał list, który poruszył jej serce. Już w finałowym odcinku wystąpili jako para, a później konsekwentnie budowali związek, unikając nadmiernego zainteresowania mediów. Zaręczyli się w świątecznym odcinku programu, zaskakując fanów i obalając plotki o rzekomym kryzysie.

Ślub Valentyna i Klaudii w atmosferze radości

Ceremonia odbyła się w prawosławnym obrządku, zgodnie z podlaską tradycją – nad głowami młodych trzymano korony, a uroczystość miała wyjątkowo podniosły, ale ciepły charakter. Po wyjściu z cerkwi świeżo upieczeni małżonkowie zostali obsypani konfetti i owacjami gości. Ich radość była tak szczera, że udzieliła się wszystkim obecnym.

Jako ekipa #Rolnikszukażony mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem 🙂 Klaudio! Walentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech Wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!

- czytamy na Instagramie programu.

Suknia ślubna Klaudii skradła show

Klaudia postawiła na efektowną suknię ślubną z głębokim dekoltem, zdobioną trójwymiarowymi aplikacjami w kształcie kwiatów i lekkim tiulem tworzącym romantyczne rękawy. Włosy ułożyła w delikatne fale, a całość dopełniał klasyczny welon i bukiet białych piwonii. Valentyn wybrał jasnobeżowy garnitur z muchą, białą koszulą i butonierką, co nadało mu eleganckiego, ale i nowoczesnego wyglądu. Razem wyglądali jak z okładki magazynu ślubnego – pełni szczęścia, zakochani i rozpromienieni.

Goście i rodzinne akcenty

Na ślubie nie zabrakło najbliższych oraz przyjaciół z planu „Rolnika…”. Była inna słynna "rolnikowa" para - Adrianna i Michał Tyszkowie. Ada podzieliła się nagraniami ze ślubu. Obowiązkowym gościem była również Marta Manowska, która wybrała na tę okazję seksi sukienkę w kolorze starego złota. Prezentowała się fantastycznie. Wśród nich zapewne znalazła się również kuzynka panny młodej – aktorka Joanna Jarmołowicz, znana z „M jak miłość”. To dodatkowy smaczek dla fanów, którzy już wcześniej z zaskoczeniem odkryli rodzinne powiązania Klaudii z polskim show-biznesem.

Happy end jak z filmu

Ślub Klaudii i Valentyna to przykład na to, że format „Rolnik szuka żony” potrafi łączyć ludzi na całe życie. Ich historia od pierwszego listu, przez wzruszające zaręczyny (z drobną wpadką pierścionkową), aż po dzień ślubu, mogłaby być scenariuszem romantycznej komedii. A patrząc na ich szczere uśmiechy – to dopiero początek.