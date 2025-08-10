Marta Manowska olśniła na ślubie Klaudii i Valentyna. Goście oniemieli na widok prowadzącej "Rolnik szuka żony"

Klaudia i Valentyn, których miłosna historia rozwinęła skrzydła na oczach widzów „Rolnik szuka żony”, powiedzieli sobie „tak” w prawosławnym obrządku. Wzruszeń i uśmiechów nie brakowało, a wśród gości szczególną uwagę przyciągała Marta Manowska – prowadząca programu postawiła na kreację w kolorze złota, idealną na tę wyjątkową okazję.

Ślub odbył się w cerkwi, zgodnie z prawosławnym rytuałem. Nad głowami Klaudii i Valentyna trzymano korony, a moment składania przysięgi miał w sobie zarówno powagę, jak i ciepło. Po wyjściu ze świątyni młoda para została obsypana konfetti, a ich radosne miny były najlepszym dowodem na to, że to dzień, który zapamiętają na zawsze.

Para młoda w romantycznym wydaniu

Klaudia wystąpiła w sukni ślubnej o bajkowym kroju – z głębokim dekoltem, tiulowymi, półprzezroczystymi rękawami i misternymi aplikacjami w formie kwiatów 3D. Dopełnieniem stylizacji był welon oraz bukiet białych piwonii. Całość tworzyła obraz delikatny, ale jednocześnie efektowny. Valentyn wybrał garnitur w odcieniu jasnego beżu, który świetnie współgrał z letnim klimatem uroczystości. Mucha i elegancka butonierka dodały mu klasy, a swobodny uśmiech – luzu i naturalności.

Marta Manowska – złoty akcent wesela

Wśród zaproszonych gości trudno było jej nie zauważyć. Marta Manowska postawiła na stylizację, która doskonale wpisywała się w wakacyjny, a jednocześnie bardzo uroczysty charakter wydarzenia. Wybrała dopasowaną, błyszczącą suknię w odcieniu starego złota, uszytą z materiału połyskującego w świetle niczym drobne kryształki. Kreacja miała dekolt typu halter, który eksponował ramiona i subtelnie podkreślał sylwetkę. Na ramiona prowadząca zarzuciła marynarkę w zbliżonym kolorze ciepłego beżu, dzięki czemu całość nabrała jeszcze bardziej eleganckiego, wieczorowego charakteru.

Rozpuszczone włosy opadały miękkimi falami na ramiona, a minimalistyczny makijaż z naciskiem na rozświetloną cerę dodawał jej świeżości. Całość uzupełniły złote sandałki i modne, niewielkie okulary przeciwsłoneczne w stylu retro. Stylizacja była jednocześnie efektowna i swobodna – idealna na ślub, w którym radość mieszała się z odrobiną letniego luzu.  Jeszcze przed ceremonią żartobliwie wspomniała w mediach społecznościowych, że to jej trzeci ślub w ciągu tygodnia.

