2025-08-09 9:30

Marta Manowska pokazała na Instagramie kadr, który wygląda jak prosto z bajkowego ślubu. W otoczeniu znanych twarzy z TVP, wśród kwiatów i w letnich sukienkach, uśmiecha się szeroko do obiektywu. Fani natychmiast zaczęli spekulować – czy to prawdziwa uroczystość, czy może nowy projekt telewizyjny?

Ślubne zamieszanie w social mediach

Na profilu Telewizji Polskiej pojawiło się zdjęcie, które rozgrzało sieć. Widzimy na nim Martę Manowską w towarzystwie m.in. Beaty Tadli, Wioletty Wramby i Marty Surnik. Cała ekipa pozuje w eleganckich, pastelowych i koralowych kreacjach, a w rękach jednej z uczestniczek błyszczą… ślubny bukiet i szeroki uśmiech.

Manowska w białych koronkach, ale to Tadla w koralowej czerwieni kradnie show

Na pierwszym planie wyróżnia się Marta Manowska w białej, koronkowej sukni o subtelnym, ale wyraźnie ślubnym charakterze. Kreacja podkreśla jej sylwetkę i nadaje zdjęciu romantyczny klimat rodem z katalogu ślubnego.

Jednak prawdziwą petardą w tym kadrze jest Beata Tadla – w ognistoczerwonej, dopasowanej sukni midi, która idealnie akcentuje jej figurę. Gładki materiał, odważny kolor i klasyczny krój sprawiają, że stylizacja wygląda jednocześnie elegancko i zmysłowo. To ten rodzaj kreacji, od którego naprawdę trudno oderwać wzrok – prosta w formie, ale z charakterem, jak stworzona na wielkie wejścia. Pozostałe panie wybrały pastelowe i letnie odcienie, które razem tworzą harmonijną, ale efektowną oprawę tego kadru.

Podsycanie ciekawości

Pod zdjęciem pojawił się wymowny podpis:

Ach co to był za ślub! O co chodzi? Przekonacie się już niedługo, szykujemy dla Was coś fajnego

– czytamy na profilu TVP. Nie zdradzono jednak, czy mowa o prawdziwej uroczystości, czy może scenie z planu nowego programu lub odcinka specjalnego.

Manowska w ślubnych klimatach

Nie byłby to pierwszy raz, kiedy Marta Manowska pojawia się w ślubnej oprawie. Prowadząca „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” wielokrotnie uczestniczyła w ceremoniach par, które poznały się w programach TVP. Tym razem jednak to ona znalazła się w centrum kadrów, co podgrzało atmosferę wśród fanów.

Pod postem pojawiło się setki komentarzy i pytań. Jedni obstawiają prawdziwy ślub kogoś z ekipy, inni – nagranie nowego formatu o miłości. TVP umiejętnie podsyca ciekawość widzów, a Manowska znów udowadnia, że potrafi przyciągnąć uwagę nie tylko w roli prowadzącej, ale też jako bohaterka gorących plotek.

