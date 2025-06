Marta Manowska pokazała pierścionek, fani dośpiewali swoje

Wystarczyło jedno zdjęcie. Dłoń Marty Manowskiej, a na niej piękny pierścionek z kamieniem – i już zaczęło się trzęsienie ziemi. Komentarze z gratulacjami, serca, brawa pojawiły się niemal natychmiast. Fani z entuzjazmem winszowali:

Gratuluję Martusiu. Zasługujesz na wszystko. Cudowności życzę

Wszystko wskazywało na to, że ikona miłosnych programów – prowadząca „Rolnik szuka żony” i „Sanatorium miłości” – wreszcie znalazła swoją drugą połówkę.

Nie przegap: Tak o Marcie Manowskiej jeszcze nikt nie mówił! Ujawniono kulisy rozmów z ulubienicą widzów TVP

Klejnot ważny, ale nie zaręczynowy

Sielanka nie trwała długo. Marta Manowska, z właściwym sobie spokojem i klasą, przerwała spekulacje.

Tu nie ma czego gratulować. To po prostu pierścionek. Ważny dla mnie. NIE ZARĘCZYNOWY

– napisała w odpowiedzi gwiazda TVP. Choć dla niektórych mogło to być rozczarowanie, większość internautów zareagowała z humorem i zrozumieniem. W końcu kto z nas nie dał się kiedyś ponieść emocjom?

Zobacz też: Prawda o związku Marty Manowskiej wyszła na jaw. Spotykała się z bratem gwiazdora "Rolnika"?!

Symbol, nie deklaracja

Nie jest tajemnicą, że Marta Manowska przywiązuje ogromną wagę do symboli i gestów. Nierzadko w swoich wypowiedziach podkreśla, że to, co najcenniejsze, często nie jest na pokaz. Tym razem jednak – zupełnie niechcący – pokazała coś, co rozpaliło wyobraźnię setek tysięcy fanów.

Czy zatem pierścionek skrywa jakąś głębszą historię? Tego nie zdradziła. Wiadomo jednak, że spędzała ostatnio czas z rodzicami, może podobne pierścionki to symbol głębokiej relacji z nimi - na zdjęciu widzimy bowiem dwie dłonie i dwa pierścionki. Choć „zaręczynowa euforia” okazała się falstartem, to sympatia i ciepło, z jakimi internauci zareagowali na ten gest, pokazują, jak bardzo kibicują Marcie w życiu prywatnym.

"Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości"? Zgadnij o jakim programie mowa! Pytanie 1 z 10 Z którego programu pochodzi ten kadr? Rolnik szuka żony Sanatorium miłości Następne pytanie