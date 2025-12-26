Ten dzień zawsze będzie boleć. Oliwia Bieniuk wróciła do dramatu sprzed lat

Anna Przybylska była jedną z tych aktorek, które widzowie pokochali bezwarunkowo. Naturalna, charyzmatyczna i autentyczna, zarówno na ekranie, jak i poza nim. Gdy 5 października 2014 roku media obiegła informacja o jej śmierci, Polska zamarła. Gwiazda przez długi czas walczyła z wyjątkowo agresywnym nowotworem trzustki. Choroba postępowała szybko i bezlitośnie. Do samego końca aktorka mogła jednak liczyć na wsparcie rodziny. Ostatnie dni spędziła w rodzinnym domu w gdyńskim Orłowie, z dala od zgiełku show-biznesu.

W dniu jej urodzin córka Anny Przybylskiej zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Internet zamarł

Jej odejście było dramatem nie tylko dla wieloletniego partnera, Jarosława Bieniuka, ale przede wszystkim dla trójki ich dzieci. Najstarsza córka, Oliwia, miała wtedy zaledwie kilka lat. Zbyt wcześnie musiała zmierzyć się z bólem, którego nie powinno doświadczać żadne dziecko. Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła także środowiskiem artystycznym. Aktorkę żegnali przyjaciele z planów filmowych, koledzy z teatru i rzesze fanów, którzy do dziś wspominają ją z ogromnym sentymentem.

W 2022 roku jej historię przypomniano w głośnym filmie dokumentalnym "Ania". Produkcja pokazała nieznane dotąd oblicze gwiazdy, jako matki, partnerki i kobiety, która do końca walczyła o każdy dzień życia. Dla wielu widzów był to niezwykle emocjonalny powrót do bolesnych wspomnień.

Dziś Oliwia Bieniuk ma 22 lata i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie filmu. Ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i nie ukrywa, że aktorstwo jest jej życiową drogą. W świątecznym czasie dokładnie w dniu, w którym jej mama obchodziłaby urodziny, opublikowała archiwalne zdjęcie z rodzinnych wakacji. Bez długiego opisu, bez słów. Jedynie szare serce, symbol żałoby, pamięci i miłości, która nie przemija.

