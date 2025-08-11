Tak gwiazdy "Rolnik szuka żony" olśniewały na ślubie Klaudii i Walentyna! To nie tylko Marta Manowska

Po zaręczynach w 2023 roku i wielu miesiącach przygotowań pełnych wzruszeń, wielka chwila w życiu Klaudii i Walentyna z programu "Rolnik szuka żony" nadeszła w sobotę drugi weekend sierpnia 2025 roku. Ceremonia ślubna odbyła się 8 sierpnia w cerkwi prawosławnej, a potem wesele przeniosło się do eleganckiego lokalu w Białymstoku.

Niecodzienny ślub pary z "Rolnik szuka żony"

Wiesława Klaudia Waśko i Valentyn Krukhynets pobrali się z "prawdziwą pompą" i wyglądali przepięknie. Stroje uzupełniały uśmiechy wyraźnie szczęśliwej pary młodej. Bohaterowie dnia pokazali się także na zdjęciach w towarzystwie innej pary z tego samego show, która pobrała się niespełna 2 lata wcześniej.

Na liście gości znaleźli się, obłędnie wystrojona prowadząca show TVP, Marta Manowska i inni uczestnicy 9. edycji "Rolnik szuka żony". Najważniejszy moment Klaudii i Walentyna uświetniła inna rolnicza para z tej samej edycji programu - Adrianna i Michał Tyszkowie. Ada podzieliła się nagraniami ze ślubu na swoim profilu na Instagramie - zobacz je w naszej galerii!

Przyjaciele z "Rolnika..." pobrali się wcześniej

Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka, uczestnicy tej samej, 9. edycji programu "Rolnik szuka żony", wzięli ślub w sobotę, 15 lipca 2023 roku. Uroczystość miała miejsce w kościele pw. św. Anny w Rutkach‑Kossakach, niedaleko Kalinówki, również na Podlasiu.Tyszkowie są sąsiadami

Ceremonia Klaudii i Walentyna z hitowego programu TVP miała być starannie przemyślana, z prawosławną oprawą. Zakochani podkreślali, że "wesele prawosławne to musi być na wschodnią nutę", a muzyka grana przez zespół miała "robić całą robotę".

Wino zamiast kwiatów

Na życzenie pary młodej, zamiast kwiatów, goście przynieśli butelki wina, co wprowadziło bardziej osobisty i nieformalny ton uroczystości. Ten drobny gest dobrze wpisywał się w ich poczucie wspólnoty i celebrowanie gości w inaczej niż tradycyjnym, katolickim stylu.

W mediach i na Instagramie Klaudii pojawiły się migawki przedślubnych przygotowań: eleganckie zaproszenia, dekoracje, próby makijażu, florystyczne aranżacje - wszystko przemawiało świadomie dobranym stylem i dbałością o detale. To dowód, że ceremonia i wesele były planowane z sercem i uwzględnieniem estetyki będącej dla nich ważna. Zobacz to wszystko w naszej galerii zdjęć.

