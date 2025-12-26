Tak Dominika Tajner zmieniła się od ślubu z Michałem Wiśniewskim. Zupełnie inna kobieta, nie do poznania!

Dominika Tajner, znana z relacji z Michałem Wiśniewskim i Mariuszem Wachem, ponownie jest singielką.

Córka Apoloniusza Tajnera przeszła spektakularną metamorfozę od czasu ślubu z liderem Ich Troje.

Zobacz, jak zmieniała się Dominika Tajner na przestrzeni lat i co ją łączyło z gwiazdami sportu!

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski. Rozwód po siedmiu latach małżeństwa

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski byli parą, o której mówiła cała Polska. Obydwoje mieli za sobą różne przejścia - ona miała na koncie jedno nieudane małżeństwo, a on... trzy (z Magdą Femme, z Mandaryną i z Anią Świątczak). I córka Apoloniusza Tajnera, i wokalistka Ich Troje mieli już także dzieci. Dominika Tajner była matką syna Maksymiliana, a Michał Wiśniewski ojcem syna Xaviera i trzech córek (Fabienne, Etienette i Vivienne). Niemal równo rok po swoim trzecim rozwodzie artysta wziął czwarty ślub. Wydawało się, że związek Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner przetrwa wszystko, a jednak po siedmiu latach małżeństwa (konkretnie 30 września 2019 roku) małżonkowie się rozwiedli. Potem "Wiśnia"... wziął piąty ślub i ponownie został ojcem (nawet dwukrotnie), a Dominika związała się z Mariuszem Wachem.

Dominika Tajner po rozstaniu z Mariuszem Wachem szaleje pod bazarem! Towarzyszy jej zapomniana gwiazda

Dominika Tajner i Mariusz Wach już nie są parą

Ten związek wzbudził niemałą sensację w środowisku sportowym. Dominika Tajner była zachwycona bokserem. Nieoczekiwanie jednak celebrytka nagle zdradziła, że znowu jest singielką.

Mariusz Wach zabrał głos po rozstaniu z Dominiką Tajner. Padły gorzkie słowa

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata

- wyznała w "Dzień dobry TVN". My zwróciliśmy uwagę na to, że od czasu ślubu z Michałem Wiśniewskim Dominika Tajner przeszła wiele metamorfoz. Na zdjęciach, które pokazujemy w naszej galerii, celebrytka wygląda jak zupełnie inna kobieta. Na niektórych fotografiach jest wręcz nie do poznania! W galerii prezentujemy także zdjęcia wykonane jeszcze przed tym, gdy Dominika Tajner poślubiła wokalistę Ich Troje.

Galeria: Tak zmieniała się Dominika Tajner od ślubu z Michałem Wiśniewskim