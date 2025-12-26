Tak Dominika Tajner zmieniła się od ślubu z Michałem Wiśniewskim. Zupełnie inna kobieta, nie do poznania!

Dominika Tajner to postać doskonale znana miłośnikom sportu. Po pierwsze jest córką Apoloniusza Tajnera, czyli trenera, pod którego wodzą największe sukcesy odnosił Adam Małysz. Po drugie, do niedawna była partnerką Mariusza Wacha, znakomitego boksera wagi ciężkiej. Najbardziej znana jest jednak ze związku z Michałem Wiśniewskim. W galerii prezentujemy, jak Dominika Tajner zmieniła się od czasu ślubu z "Wiśnią".

  • Dominika Tajner, znana z relacji z Michałem Wiśniewskim i Mariuszem Wachem, ponownie jest singielką.
  • Córka Apoloniusza Tajnera przeszła spektakularną metamorfozę od czasu ślubu z liderem Ich Troje.
  • Zobacz, jak zmieniała się Dominika Tajner na przestrzeni lat i co ją łączyło z gwiazdami sportu!

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski. Rozwód po siedmiu latach małżeństwa

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski byli parą, o której mówiła cała Polska. Obydwoje mieli za sobą różne przejścia - ona miała na koncie jedno nieudane małżeństwo, a on... trzy (z Magdą Femme, z Mandaryną i z Anią Świątczak). I córka Apoloniusza Tajnera, i wokalistka Ich Troje mieli już także dzieci. Dominika Tajner była matką syna Maksymiliana, a Michał Wiśniewski ojcem syna Xaviera i trzech córek (Fabienne, Etienette i Vivienne). Niemal równo rok po swoim trzecim rozwodzie artysta wziął czwarty ślub. Wydawało się, że związek Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner przetrwa wszystko, a jednak po siedmiu latach małżeństwa (konkretnie 30 września 2019 roku) małżonkowie się rozwiedli. Potem "Wiśnia"... wziął piąty ślub i ponownie został ojcem (nawet dwukrotnie), a Dominika związała się z Mariuszem Wachem. 

Dominika Tajner po rozstaniu z Mariuszem Wachem szaleje pod bazarem! Towarzyszy jej zapomniana gwiazda

Dominika Tajner i Mariusz Wach już nie są parą

Ten związek wzbudził niemałą sensację w środowisku sportowym. Dominika Tajner była zachwycona bokserem. Nieoczekiwanie jednak celebrytka nagle zdradziła, że znowu jest singielką. 

Mariusz Wach zabrał głos po rozstaniu z Dominiką Tajner. Padły gorzkie słowa

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata 

- wyznała w "Dzień dobry TVN". My zwróciliśmy uwagę na to, że od czasu ślubu z Michałem Wiśniewskim Dominika Tajner przeszła wiele metamorfoz. Na zdjęciach, które pokazujemy w naszej galerii, celebrytka wygląda jak zupełnie inna kobieta. Na niektórych fotografiach jest wręcz nie do poznania! W galerii prezentujemy także zdjęcia wykonane jeszcze przed tym, gdy Dominika Tajner poślubiła wokalistę Ich Troje. 

