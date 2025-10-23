Mariusz Wach nie jest już z Dominiką Tajner. Tak kwitła ich miłość

Mariusz Wach ostatnio robi karierę w walkach frikowych. Na ostatniej gali Prime Show MMA bokser bez problemów rozbił rywali w walce 3 na 1. Swego czasu głośno było także o jego życiu prywatnym. W 2022 fighter związał się z Dominiką Tajner, byłą żoną Michała Wiśniewskiego. Celebrytka właśnie poinformowała, że jest już singielką. W galerii pokazujemy, jak kwitła miłość Wacha i Tajner.

  • Mariusz Wach, znany bokser, który w przeszłości walczył m.in. z Władimirem Kliczką, obecnie próbuje sił w walkach frikowych, np. na gali Prime Show MMA, gdzie pokonał trzech rywali naraz.
  • W 2022 roku Wach związał się z Dominiką Tajner, byłą żoną Michała Wiśniewskiego, jednak ten związek się zakończył.
  • Dominika Tajner wyznała, że jest rozczarowana i potrzebuje czasu, aby uporać się z rozstaniem i być singielką z wyboru.

Mariusz Wach od walki z Władimirem Kliczką do starcia z trzema rywalami na PRIME MMA

Mariusz Wach zanim związał się z byłą żoną Michała Wiśniewskiego, zupełnie nie był kojarzony ze światem celebryckim. Znany był za to ze swoich walk bokserskich. Mierzący ponad 2 metry pięściarz swego czasu był czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej na świecie. W 2011 roku Polak ciężko znokautował Kevina McBride'a, a w kolejnym roku zmierzył się z samym Władimirem Kliczką. W tym starciu o mistrzowskie pasy IBF, WBO, IBO i WBA jednak nasz bokser nie miał za wiele do powiedzenia, ale udało mu się przetrwać 12 rund. Ostatecznie Mariusz Wach przegrał z Ukraińcem na punkty ((120:107, 120:107, 119:109). Ostatnio bokser próbuje swoich sił w różnych alternatywnych formułach walki. 11 października stoczył walkę na gali PRIME MMA 14, gdzie walczył jednocześnie z trzema rywalami. Ilość przegrała z jakością i Wach bez problemu rozprawił się przeciwnikami. W tym czasie pięściarz nie był już związany z Dominiką Tajner. Ich związek swego czasu wzbudził niemałą sensację w świecie celebryckim.

Mariusz Wach kontra Mariusz Pudzianowski?! "Z szefami KSW szybko byśmy dopięli szczegóły"

Mariusz Wach i Dominika Tajner już się rozstali

Dominika Tajner szeroką popularność zyskała, będąc żoną Michała Wiśniewskiego. Córka byłego trenera Adama Małysza Apoloniusza Tajnera została czwartą żoną "Wiśni". Ich ślub odbył się w 2012 roku. Para razem wychowała syna Dominiki z pierwszego małżeństwa. Po siedmiu latach małżeństwa Dominka Tajner rozwiodła się z wokalistą Ich Troje, a w 2022 roku związała się z Mariuszem Wachem. Ich miłość kwitła, byli nawet zaręczeni. Teraz okazało się, że ten związek to już  przeszłość. 

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata 

- wyznała Dominika Tajner w "Dzień dobry TVN". 

W galerii prezentujemy, jak kwitła miłość Mariusza Wacha i Dominiki Tajner

