Lewis Hamilton i Kim Kardashian razem. Przyłapali ich na Super Bowl! W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia

Kim Kardashian i Lewis Hamilton znowu przyłapani razem!

Popularna modelka i jeden z najlepszych kierowców F1 w historii pojawili się na Super Bowl

W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia z gorącej rozmowy

Hamilton i Kardashian razem na Super Bowl! Są zdjęcia

Świat show-biznesu i Formuły 1 wstrzymał oddech. Czyżby narodził się nowy, potężny związek? Kim Kardashian i Lewis Hamilton coraz częściej widywani są w swoim towarzystwie. Po doniesieniach o romantycznym wypadzie do Anglii, para wspólnie oglądała zmagania podczas Super Bowl.

Do tej pory były to tylko plotki, ale ujęcia z nocy z 8 na 9 lutego 2026 roku wydają się potwierdzać, że celebrytkę i siedmiokrotnego mistrza świata łączy coś więcej niż przyjaźń. Podczas transmisji z finału Super Bowl kamery uchwyciły parę na trybunach. Kim i Lewis byli wyraźnie zaaferowani rozmową i spędzali czas w swoim towarzystwie, co nie umknęło uwadze internautów.

Kim Kardashian i Lewis Hamilton są parą? Legenda F1 i celebrytka spędzili razem weekend

17

Hamilton i Kardashian spędzili czas razem w Wielkiej Brytanii

Wspólne wyjście na mecz to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Jak donosi brytyjski "The Sun", tuż przed wylotem do USA para miała spędzić upojny weekend w luksusowej posiadłości Estelle Manor w Wielkiej Brytanii. Cała "operacja" była zaplanowana z wojskową precyzją, aby uniknąć paparazzi.

Kim Kardashian przyleciała na lotnisko w Oksfordzie swoim prywatnym odrzutowcem (wartym 100 mln funtów) prosto z Los Angeles. Na płycie czekały na nią dwa samochody – jeden dla niej, drugi na jej osiem walizek. Zaledwie godzinę później, w tym samym ekskluzywnym obiekcie, wylądował helikopter z Hamiltonem na pokładzie.

Według informatorów, para nie szczędziła sobie luksusów. W hotelu, gdzie noc kosztuje ponad 1000 funtów, mieli korzystać z prywatnego spa (w tym masażu dla dwojga) oraz zjeść kolację w odseparowanym pokoju. – Wszystko wyglądało na bardzo romantyczne – zdradza źródło gazety.

Kardashian i Hamilton są parą? Znają się już długo

Warto przypomnieć, że relacja Lewisa i Kim nie jest nowa. Brytyjczyk zna się z rodziną Kardashianów od lat – w przeszłości przyjaźnił się z byłym mężem celebrytki, Kanye Westem, a w 2015 roku spędzał z klanem Kardashianów Wielkanoc. Czy wieloletnia znajomość przerodziła się w gorący romans? Zdjęcia z Super Bowl sugerują, że jest to bardzo prawdopodobne.