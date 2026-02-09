Lewis Hamilton i Kim Kardashian razem. Przyłapali ich na Super Bowl! W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-02-09 16:10

Prywatne odrzutowce, helikoptery i noc w posiadłości, gdzie doba kosztuje fortunę. Brytyjskie media ujawniają kulisy tajnej schadzki Lewisa Hamiltona i Kim Kardashian. Choć para dbała o dyskrecję, ich relacja nabiera rumieńców – właśnie wspólnie pojawili się na najważniejszym wydarzeniu sportowym w USA, Super Bowl.

Lewis Hamilton i Kim Kardashian

i

Autor: X/ X (Twitter) Lewis Hamilton i Kim Kardashian
  • Kim Kardashian i Lewis Hamilton znowu przyłapani razem!
  • Popularna modelka i jeden z najlepszych kierowców F1 w historii pojawili się na Super Bowl
  • W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia z gorącej rozmowy

Hamilton i Kardashian razem na Super Bowl! Są zdjęcia

Świat show-biznesu i Formuły 1 wstrzymał oddech. Czyżby narodził się nowy, potężny związek? Kim Kardashian i Lewis Hamilton coraz częściej widywani są w swoim towarzystwie. Po doniesieniach o romantycznym wypadzie do Anglii, para wspólnie oglądała zmagania podczas Super Bowl.

Do tej pory były to tylko plotki, ale ujęcia z nocy z 8 na 9 lutego 2026 roku wydają się potwierdzać, że celebrytkę i siedmiokrotnego mistrza świata łączy coś więcej niż przyjaźń. Podczas transmisji z finału Super Bowl kamery uchwyciły parę na trybunach. Kim i Lewis byli wyraźnie zaaferowani rozmową i spędzali czas w swoim towarzystwie, co nie umknęło uwadze internautów.

Kim Kardashian i Lewis Hamilton są parą? Legenda F1 i celebrytka spędzili razem weekend

Kim Kardashian Lewis Hamilton
Galeria zdjęć 17

Hamilton i Kardashian spędzili czas razem w Wielkiej Brytanii

Wspólne wyjście na mecz to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Jak donosi brytyjski "The Sun", tuż przed wylotem do USA para miała spędzić upojny weekend w luksusowej posiadłości Estelle Manor w Wielkiej Brytanii. Cała "operacja" była zaplanowana z wojskową precyzją, aby uniknąć paparazzi.

Kim Kardashian przyleciała na lotnisko w Oksfordzie swoim prywatnym odrzutowcem (wartym 100 mln funtów) prosto z Los Angeles. Na płycie czekały na nią dwa samochody – jeden dla niej, drugi na jej osiem walizek. Zaledwie godzinę później, w tym samym ekskluzywnym obiekcie, wylądował helikopter z Hamiltonem na pokładzie.

Według informatorów, para nie szczędziła sobie luksusów. W hotelu, gdzie noc kosztuje ponad 1000 funtów, mieli korzystać z prywatnego spa (w tym masażu dla dwojga) oraz zjeść kolację w odseparowanym pokoju. – Wszystko wyglądało na bardzo romantyczne – zdradza źródło gazety.

Kardashian i Hamilton są parą? Znają się już długo

Warto przypomnieć, że relacja Lewisa i Kim nie jest nowa. Brytyjczyk zna się z rodziną Kardashianów od lat – w przeszłości przyjaźnił się z byłym mężem celebrytki, Kanye Westem, a w 2015 roku spędzał z klanem Kardashianów Wielkanoc. Czy wieloletnia znajomość przerodziła się w gorący romans? Zdjęcia z Super Bowl sugerują, że jest to bardzo prawdopodobne.

Odgadnij, czy to słowa Kim Kardashian czy Paris Hilton
Pytanie 1 z 9
"Nie myślę naprawdę, tylko chodzę" Kto to powiedział?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUPER BOWL
LEWIS HAMILTON
KARDASHIAN KIM