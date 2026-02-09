Wszyscy mówią o najpiękniejszej łyżwiarce świata! Jutta Leerdam rozpala nie tylko lód [ZDJĘCIA]

2026-02-09 13:38

W poniedziałek 9 lutego staje do walki o spełnienie marzeń i olimpijskie złoto. Jutta Leerdam jest główną faworytką wyścigu panczenistek na 1000 metrów podczas IO 2026, ale Holenderka zachwyca nie tylko na lodzie. Nieziemska uroda sprawia, że okrzyknięto ją najpiękniejszą łyżwiarką świata! A 27-latka świetnie czuje się w tej roli i rozpala fanów swoimi zdjęciami! Zobacz więcej w naszej galerii.

Jutta Leerdam już dawno wykroczyła z popularnością poza świat sportu. Piękna Holenderka stała się gwiazdą mediów społecznościowych i ikoną stylu. Powszechnie została okrzyknięta najpiękniejszą łyżwiarką świata! Ale w ślad za medialnym zgiełkiem idą jej sportowe wyczyny w łyżwiarstwie szybkim. Do jej największych sukcesów należy srebrny medal na 1000 metrów zdobyty podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Teraz po czterech latach ma poprawić ten wynik i sięgnąć po wymarzone złoto.

Miss igrzysk 2026 już znamy! Najpiękniejsza łyżwiarka świata powalczy o złoto [ZDJĘCIA]

Jutta Leerdam
Najpiękniejsza łyżwiarka świata Jutta Leerdam rozpala na zdjęciach

Holenderka jest główną faworytką do złotego medalu na 1000 m. Wystąpi w ostatniej parze z Japonką Miho Takagi i z pewnością może liczyć na wielkie wsparcie kibiców. Tylko na Instagramie ma ponad 5 milionów obserwujących i zachwyca fanów zdjęciami nie tylko z treningów. Chętnie dzieli się życiem prywatnym i prezentuje efekty katorżniczych treningów. Dla fanów 27-latki mamy jednak gorszą wiadomość - jej serce jest już zajęte.

W mediach sporo mówi się o związku pięknej łyżwiarki. Narzeczonym Leerdam jest popularny amerykański youtuber i bokser Jake Paul. Są dla siebie wielkim sportowym wsparciem i napędzają się do kolejnych sukcesów. Często publikują w internecie wspólne zdjęcia, nie szczędząc sobie czułych słów. Wsparcia nie brakuje także podczas zawodów lub walk, a głośny związek przeniósł popularność holenderskiej panczenistki na jeszcze wyższy poziom.

Jake Paul - dziewczyna. Piękna blondynka to gwiazda sportu! Jutta Leerdam zachwyca

Czy Leerdam uda się wywalczyć złoto na ZIO 2026? Przekonamy się już 9 lutego. Tymczasem więcej zdjęć pięknej łyżwiarki znajdziesz w naszej galerii.

