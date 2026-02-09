Wszyscy mówią o najpiękniejszej łyżwiarce świata! Jutta Leerdam rozpala nie tylko lód [ZDJĘCIA]

Jutta Leerdam już dawno wykroczyła z popularnością poza świat sportu. Piękna Holenderka stała się gwiazdą mediów społecznościowych i ikoną stylu. Powszechnie została okrzyknięta najpiękniejszą łyżwiarką świata! Ale w ślad za medialnym zgiełkiem idą jej sportowe wyczyny w łyżwiarstwie szybkim. Do jej największych sukcesów należy srebrny medal na 1000 metrów zdobyty podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Teraz po czterech latach ma poprawić ten wynik i sięgnąć po wymarzone złoto.

Holenderka jest główną faworytką do złotego medalu na 1000 m. Wystąpi w ostatniej parze z Japonką Miho Takagi i z pewnością może liczyć na wielkie wsparcie kibiców. Tylko na Instagramie ma ponad 5 milionów obserwujących i zachwyca fanów zdjęciami nie tylko z treningów. Chętnie dzieli się życiem prywatnym i prezentuje efekty katorżniczych treningów. Dla fanów 27-latki mamy jednak gorszą wiadomość - jej serce jest już zajęte.

W mediach sporo mówi się o związku pięknej łyżwiarki. Narzeczonym Leerdam jest popularny amerykański youtuber i bokser Jake Paul. Są dla siebie wielkim sportowym wsparciem i napędzają się do kolejnych sukcesów. Często publikują w internecie wspólne zdjęcia, nie szczędząc sobie czułych słów. Wsparcia nie brakuje także podczas zawodów lub walk, a głośny związek przeniósł popularność holenderskiej panczenistki na jeszcze wyższy poziom.

Czy Leerdam uda się wywalczyć złoto na ZIO 2026? Przekonamy się już 9 lutego. Tymczasem więcej zdjęć pięknej łyżwiarki znajdziesz w naszej galerii.