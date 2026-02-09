Piękna mama Anastazji Kuś odsłoniła niemal cały dół! Niesamowite nogi i jeszcze to odbicie w lustrze

Artykuł skupia się na Alicji Kuś, mamie znanej lekkoatletki Anastazji Kuś, podkreślając jej urodę i figurę.

Relacja Anastazji z mamą Alicją jest bardzo bliska, zarówno w życiu prywatnym, jak i sportowym, gdzie Alicja wspiera córkę.

Alicja Kuś często pojawia się z córką na salonach, gdzie wzbudzają sensację, a najnowsze zdjęcia Alicji w sieci eksponują jej zgrabną sylwetkę.

Mama Anastazji Kuś wyróżnia się niezwykłą urodą i niesamowitą figurą

Anastazja Kuś i Alicja Kuś to obecnie chyba najbardziej znany duet córki i matki w świecie polskiego sportu. 18-letnia lekkoatletka przebojem weszła na i na bieżnie, i na salony. Młodziutka sprinterka na swoim koncie ma już start na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Na międzynarodowych zawodach Anastazja Kuś zdobywała już medale, m.in. srebrny na halowych mistrzostwach świata w Nankinie (w sztafecie 4x400 m) czy brązowy na mistrzostwach Europy U-20 (w biegu na 400 m) w fińskim Tampere. Wielkim wsparciem dla naszej lekkoatletki jest jej mama - Alicja Kuś, która podobnie jak córka wyróżnia się niezwykłą urodą i niesamowitą figurą. Panie mają ze sobą szczególną relację nie tylko w życiu prywatnym, lecz także sportowym.

Śliczna Anastazja Kuś i jej piękna mama w króciutkich szortach. Góra też mocno odsłonięta!

Wiadomo, dużo osób dość krzywo patrzy na tę naszą relację. Mówią, że jesteśmy za blisko, ale ja tak nie uważam. Póki mamy taką możliwość i to się sprawdza, nie będę na siłę tego zmieniała. Nie muszę o nic się martwić, mama wszystkiego dopilnuje

- mówiła kiedyś lekkoatletka w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Alicja Kuś i Anastazja Kuś razem na salonach

Alicja Kuś razem z córką regularnie pojawia się także na tzw. salonach, robiąc przy tym furorę. Ludzie często myślą, że panie są siostrami, bo wyglądają jak dwie krople wody. Anastazja Kuś z mamą była obecna m.in. na gali Kobieta Roku Glamour 2025. Niedawno z kolei obie pojawiły się na najważniejszym sportowym balu roku, czyli na Gali Mistrzów Sportu. Alicja Kuś często zamieszcza w sieci nie tylko zdjęcia z oficjalnych imprez, lecz także - a dla wielu przede wszystkim - bardziej prywatne fotki, na których odważnie odsłania swoje ciało. Na najnowszych zdjęciach mama Anastazji Kuś pokazała niemal cały dół. Trudno oberwać wzrok parząc na niesamowicie zgrabne nogi pani Alicji. Jakby tego było mało, to wiele widać też w lustrze, które znajduje się na fotkach. Taka figura może wydawać się ewenementem. Te i inne gorące zdjęcia Alicji Kuś prezentujemy w naszej galerii.

