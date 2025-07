Anastazja Kuś was zachwyca? To spójrzcie na jej mamę, są jak dwie krople wody [GALERIA]

Anastazja Kuś to jedna z najbardziej utalentowanych polskich sportsmenek młodego pokolenia. Jak wiadomo, za sukcesami większości sportowców stoją rodzice. W tym przypadku są to Marcin Kuś (były piłkarz) i Alicja Kuś. Co ciekawe, 18-letnia Anastazja jest bardzo podobna do swojej mamy! Chcecie się przekonać? Zobaczcie to na naszej galerii.