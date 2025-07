18-letnia Anastazja Kuś już wyróżniona. Tuż obok Igi Świątek i Ewy Swobody!

Anastazja Kuś to wielki talent polskiej lekkoatletyki, a 18-letnia biegaczka już budzi spore zainteresowanie. Dopiero co weszła w pełnoletność, ale już znalazła się w gronie najbardziej medialnych polskich sportsmenek magazynu "Forbes"! I to tuż obok takich gwiazd jak Iga Świątek, Ewa Swoboda czy Natalia Bukowiecka.