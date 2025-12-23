Dwie nastolatki (17 i 18 lat) brutalnie pobiły parę (20-letniego mężczyznę i 19-letnią kobietę) na ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.

W wyniku ataku mężczyzna miał złamany nos, a jego partnerka z poważnymi obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Policja zatrzymała obie sprawczynie. Młodsza z nich, która już wcześniej groziła parze, decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.

Brutalne pobicie w Rudzie Śląskiej. Agresywne nastolatki skatowały parę na ulicy

Do dramatycznych wydarzeń doszło w ubiegłym tygodniu w Rudzie Śląskiej. Policjanci z komisariatu w Halembie otrzymali zgłoszenie o pobiciu młodej pary na ulicy Solidarności. Jak wynika z ustaleń mundurowych, dwie młode rudzianki w wieku 17 i 18 lat powodu rzuciły się na 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę. Atak był niezwykle brutalny. Młodsza z napastniczek złamała mężczyźnie nos, a jego partnerka, przewrócona siłą na chodnik, była bezlitośnie bita i kopana po całym ciele.

Na skutek napaści poszkodowani trafili do szpitala. Obrażenia, jakich doznała 19-latka, były na tyle poważne, że wymagała natychmiastowej hospitalizacji. Jak podaje rudzka policja, dziewczyna doznała poważnych obrażeń głowy. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na zatrzymanie agresywnych nastolatek bezpośrednio po zdarzeniu. Obie trafiły do policyjnej celi.

17-latka spędzi święta w areszcie. To nie był jej pierwszy raz

Prokurator przedstawił obu dziewczynom zarzuty udziału w pobiciu. Co więcej, w toku śledztwa wyszło na jaw, że to nie pierwszy taki wybryk młodszej z nich. Policjanci ustalili, że 17-latka już wcześniej groziła zaatakowanej parze, a nawet dokonała uszkodzenia ciała 20-latka.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Rudzki sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 17-letniej agresorki. Jak podkreślają funkcjonariusze, to najdotkliwszy środek, jaki można było w tej sytuacji zastosować. Bezwzględna nastolatka najbliższe miesiące spędzi za kratami, oczekując na dalszy rozwój postępowania. Jej starsza koleżanka również odpowie za swój czyn.