Tragedia w kopalni Pniówek. Dwaj górnicy nie żyją

Jacek Chlewicki
PAP
2025-12-23 7:12

Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po sześciogodzinnej akcji ratowniczej odnaleziono ciała dwóch doświadczonych górników, którzy zaginęli po nagłym wydzieleniu się metanu podczas prac na głębokości około 900 metrów.

  • Dwaj górnicy w wieku 40 i 41 lat zginęli w kopalni Pniówek
  • Do wypadku doszło podczas fedrowania na poziomie 1000 metrów
  • Przyczyną było nagłe wydzielenie się metanu
  • Ośmiu pracowników wycofało się o własnych siłach
  • Z dwoma górnikami utracono kontakt, odnaleziono ich po sześciu godzinach
  • Akcję prowadziło 12 zastępów ratowniczych
  • Okoliczności zdarzenia bada specjalna komisja
  • Spółka zapowiedziała pomoc dla rodzin ofiar

Po sześciogodzinnej akcji ratowniczej w kopalni Pniówek odnaleziono dwóch zaginionych pracowników – lekarz stwierdził ich zgon. Zginęli doświadczeni górnicy w wieku 40 i 41 lat. Były to 14. i 15. ofiara śmiertelna wypadków w polskim górnictwie w tym roku. Okoliczności zdarzenia bada komisja, a spółka zapowiedziała pomoc psychologiczną i materialną dla rodzin.

Do wypadku doszło po nagłym wydzieleniu się metanu podczas fedrowania na poziomie 1000 metrów. W przodku było 10 pracowników – ośmiu wycofało się samodzielnie, z dwoma utracono kontakt. Akcję prowadziło 12 zastępów ratowniczych pod nadzorem służb górniczych. Rejon zdarzenia został wyłączony z ruchu, pozostałe części kopalni pracują normalnie.

- Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze JSW zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc - napisał we wtorek rano na platformie X premier Donald Tusk.

Kondolencje przekazał też minister energii Miłosz Motyka. - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci dwóch górników w kopalni Pniówek. Rodzinom, bliskim oraz współpracownikom Zmarłych składam najszczersze wyrazy współczucia i słowa wsparcia w tym niezwykle trudnym czasie. Niech spoczywają w pokoju - napisał na X minister.

