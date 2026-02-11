Wpływ Ukraińców na gospodarkę Polski. To nasi cisi bohaterowie? Analiza faktów i liczb

Ukraińcy w Polsce

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku i to właśnie od tego czasu do Polski przybyło mnóstwo uchodźców ze wschodu. Minęły już więc prawie 4 lata od momentu wybuchu wojny u naszych sąsiadów, dla których domem teraz jest w dużej mierze Polska. Według oficjalnych danych polskiego rządu (Urząd ds. Cudzoziemców) na rok 2025 w Polsce ważne dokumenty pobytowe posiadało łącznie ok. 1,55 mln obywateli Ukrainy. Gościmy więc naprawdę sporą liczbę Ukraińców - tym samym nic dziwnego, że regularnie wśród społeczeństwa pojawia się pytanie, jak wpływają oni na naszą gospodarkę i czy w ogóle to robią?

Wpływ Ukraińców na gospodarkę Polski

Migracja Ukraińców do Polski w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych zjawisk społeczno-gospodarczych XXI wieku. To, co początkowo było odpowiedzią na kryzys humanitarny, szybko przełożyło się na realne zmiany na rynku pracy, w finansach publicznych i tempie wzrostu gospodarczego. Dziś obecność Ukraińców w Polsce to nie tylko kwestia solidarności, ale przede wszystkim twarda ekonomia, liczby i konkretne efekty, które odczuwają zarówno przedsiębiorcy, jak i całe państwo.

PKB Polski urosło

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to kluczowy miernik ekonomiczny określający łączną wartość rynkową wszystkich finalnych towarów i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie. Od momentu masowego napływu Ukraińców do Polski, PKB zyskało wyraźny impuls wzrostowy.

Według badania "Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski" przeprowadzonego przez Deloitte dla UNHCR w 2024 r. Ukraińcy pomogli wygenerować 2,7 proc. Produktu Krajowego Brutto. Warto zauważyć, że PKB rośnie od lat. Według modelu Deloitte w roku wybuchu wojny, wpływ ekonomiczny ukraińskich uchodźców spowodował wzrost PKB Polski o 1,5 proc., a w 2023 r. o 2,3 proc.

Ktokolwiek myśli, że uchodźcy obciążają gospodarkę, niech pomyśli jeszcze raz. Pozwalając ukraińskim uchodźcom natychmiast podjąć pracę i założyć małe firmy - po tym, jak zostali zmuszeni do ucieczki przed rosyjską agresją - Polska zwiększyła swój PKB o - bagatela - 2,7 procent w 2024 roku - powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce, czytamy na portalu deloitte.com. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Czy obecność Ukraińców w Polsce pogarsza naszą sytuację gospodarczą?

Czy obecność Ukraińców w Polsce jest zła dla Polski? To pytanie pojawia się w głowach wielu rodaków, a odpowiedź na nie jest tylko jedna i brzmi następująco: nie. Badania i liczby nie potwierdzają, by obecność Ukraińców w Polsce pogarszała sytuację gospodarczą. Wręcz przeciwnie, większość analiz wskazuje, że ich wpływ był neutralny albo pozytywny dla polskiej gospodarki.

Wpływy do polskiego budżetu państwa od Ukraińców

Warto zauważyć, że wpływy do polskiego budżetu państwa od uchodźców z Ukrainy są naprawdę wysokie. Zgodnie z danymi z raportu opublikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2024 roku wyniosły one ponad 15 miliardów złotych.

Napływ migrantów z Ukrainy to jeden z kluczowych czynników kształtujących polski rynek pracy i gospodarkę w ostatnich latach. W obliczu wyzwań demograficznych, takich jak starzejące się społeczeństwo i deficyt siły roboczej, obecność pracowników z Ukrainy ma strategiczne znaczenie dla stabilności i dalszego rozwoju naszego kraju. Obok polskiej racji stanu, która wymaga wspierania suwerennej Ukrainy, Polska ma oczywisty interes ekonomiczny we współpracy z naszym wschodnim sąsiadem - komentował Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, bgk.pl.

Ukraińcy opuszczą Polskę - co nas czeka?

Choć dla polskiej gospodarki obecność Ukraińców stała się nieocenionym wsparciem, warto pamiętać, że ich masowy przyjazd był skutkiem tragedii - wojny, ucieczki i przymusowej migracji. Naturalnym, a zarazem najbardziej pożądanym scenariuszem jest więc ten, w którym Ukraińcy będą mogli bezpiecznie wrócić do swojego kraju, odbudować swoje domy, miasta i całe państwo. Dla Polski stanie się to jednak również poważnym testem gospodarczym, który pokaże, jak bardzo przez lata uzależniliśmy się od pracy i obecności naszych wschodnich sąsiadów. Co może nas czekać? O tym napisaliśmy w galerii zdjęć powyżej, w której znajdziecie kilka możliwych scenariuszy.

