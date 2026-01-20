Tyle kosztowało leczenie Ukraińców. Ministerstwo pokazało rachunek. Gigantycze nakłady!

2026-01-20 4:24

Ponad 2 miliardy złotych - tyle według oficjalnych danych kosztowało leczenie obywateli Ukrainy w Polsce od wybuchu wojny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazało szczegółowy rachunek, ujawniając, ilu pacjentów skorzystało z publicznej opieki zdrowotnej, skąd pochodziły środki na finansowanie świadczeń i jak duże obciążenie poniósł system ochrony zdrowia.

Ile kosztowało leczenie Ukraińców w Polsce? Pełny rachunek

Minęły już prawie cztery lata od wybuchu wojny w Ukrainie i tym samym niemal cztery lata od kiedy Polska znalazła się w centrum największej fali uchodźczej w Europie od czasów II wojny światowej. Od 24 lutego 2022 r. do końca 2024 r. do Polski przybyło ok. 1,6 mln obywateli Ukrainy, uciekających przed działaniami wojennymi oraz poszukujących bezpieczeństwa i normalnego życia. Jednym z kluczowych elementów integracji tej grupy w naszym kraju było zapewnienie im dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Ile jednak kosztowało to polski budżet?

Oficjalne wydatki na leczenie Ukraińców

Ze sprawozdania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że:

  • w 2022 r. koszty świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy wyniosły ok. 514,6 mln zł przy ponad 650 tys. pacjentów,
  • w 2023 r. - 848 mln zł przy ok. 800 tys. osób,
  • w 2024 r. - 747 mln zł przy ponad 523 tys. pacjentów.

To oznacza, że w okresie marzec 2022 – grudzień 2024 polski system opieki zdrowotnej sfinansował leczenie ponad 1,9 mln Ukraińców, a łączne wydatki tylko z tytułu świadczeń medycznych udzielonych na podstawie tzw. ustawy pomocowej sięgnęły ponad 2,1 mld zł.

Świadczenie opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy

Co ważne, od 30 września 2025 roku obowiązują w Polsce nowe zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Od 30 września 2025 r. obywatel Ukrainy, który ukończył 18 lat, nie posiada prawa do korzystania na terytorium Polski m.in. z następujących świadczeń opieki zdrowotnej:

  • leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej
  • podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia
  • programów zdrowotnych
  • rehabilitacji leczniczej
  • leczenia stomatologicznego
  • programów lekowych
  • ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
