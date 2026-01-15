Polska wciąż głównym kierunkiem Ukraińców

Polska nadal jest kluczowym celem dla obywateli Ukrainy, głównie z powodu trwającej wojny i potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Bliskość geograficzna, kulturowa i językowa, a także realne wsparcie oferowane przez Polskę – w tym ochrona czasowa, dostęp do rynku pracy, edukacji i opieki zdrowotnej – sprawiają, że kraj ten jest dla nich atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na dzień 24 lutego 2025 roku, łącznie 1,55 miliona obywateli Ukrainy posiadało w Polsce ważne zezwolenia na pobyt. Znaczną część tej grupy stanowią osoby, które przybyły do Polski po rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku i korzystają z ochrony czasowej (tzw. PESEL UKR). Na 1 października 2025 roku liczba ta wzrosła do ponad 1,597 miliona osób. Od 1 lipca 2025 roku legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce został przedłużony do 30 września 2025 roku, a następnie do 4 marca 2026 roku. Gdzie jednak przybyszy z Ukrainy jest najwięcej? O tym w galerii zdjęć poniżej.

Tu Ukraińców jest najwięcej

Ukraińcy w Polsce - gdzie się osiedlają?

Ukraińcy w Polsce najchętniej osiedlają się w dużych miastach, co nie jest przypadkiem. Aglomeracje zapewniają znacznie więcej ofert pracy, łatwiejszy dostęp do mieszkań oraz rozbudowaną infrastrukturę społeczną. To właśnie tam najszybciej można stanąć na własnych nogach – znaleźć zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami, zapisać dzieci do szkół czy skorzystać z pomocy urzędowej. Te atuty sprawiają, że duże ośrodki miejskie od początku stały się naturalnym kierunkiem dla uchodźców z Ukrainy.

Wojna w Ukrainie

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na terytorium tego państwa. Konflikt objął wschodnie i południowe regiony kraju, a walki, naloty rakietowe oraz ataki dronów regularnie dotykają także dużych miast i infrastruktury cywilnej, w tym energetycznej.

Od czasu do czasu pojawiają się informacje o możliwych rozmowach pokojowych lub inicjatywach dyplomatycznych, podejmowanych z udziałem państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dyskusje te dotyczą m.in. zawieszenia broni, bezpieczeństwa Ukrainy czy przyszłego kształtu granic, jednak jak dotąd nie przyniosły przełomu. Walki trwają, a sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.

Napływ pracowników z Ukrainy a polski rynek pracy

Napływ pracowników z Ukrainy ma istotne znaczenie dla polskiego rynku pracy. W wielu sektorach, takich jak budownictwo, rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe czy usługi, Ukraińcy wypełniają luki kadrowe, które w ostatnich latach stały się coraz bardziej widoczne. Ich obecność często przyczynia się do utrzymania konkurencyjności polskich firm i dynamiki wzrostu gospodarczego.

