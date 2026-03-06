Co z lotami do i z Dubaju? Ważny komunikat linii lotniczych

Emirates wznawiają loty do Dubaju. Powróciło także połączenie z Warszawy

Turyści uciekający z Dubaju, kosmiczne ceny biletów, kompletny chaos na lotniskach... Jak teraz wygląda sytuacja w mieście, które dotychczas słynęło jak oaza bezpieczeństwa dla celebrytów? Linie lotnicze Emirates poinformowały w piątek o wznowieniu lotów z i do Dubaju oraz o stopniowym przywracaniu pełnej siatki połączeń. Wśród reaktywowanych tras znalazło się również połączenie z Warszawy. Jak przekazano w komunikacie przewoźnika, decyzja była możliwa dzięki częściowemu ponownemu otwarciu przestrzeni powietrznej w regionie. Obecnie Emirates realizują ograniczony rozkład lotów, jednocześnie stopniowo wracając do normalnej działalności. Linia przewiduje, że w najbliższych dniach będzie mogła przywrócić 100 proc. swoich połączeń. Warunkiem jest jednak dalsza dostępność przestrzeni powietrznej oraz spełnienie wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem lotów.

Do 7 marca Emirates planują realizować 106 lotów dziennie w obie strony do 83 miast na świecie

W czwartek z Dubaju przewieziono około 30 tys. pasażerów. Do 7 marca Emirates planują realizować 106 lotów dziennie w obie strony do 83 miast na świecie, co odpowiada około 60 proc. całej siatki połączeń przewoźnika. Emirates poinformowały również, że obecnie realizują połączenia z i do Dubaju z wieloma miastami w Europie. Oprócz Warszawy są to m.in. Amsterdam, Ateny, Barcelona, Dublin, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Stambuł, Lizbona, Londyn, Madryt, Manchester, Mediolan, Moskwa, Monachium i Paryż. Przewoźnik podkreślił, że pasażerowie powinni sprawdzać dostępność miejsc i dokonywać rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Emirates. W pierwszej kolejności obsługiwani są klienci posiadający wcześniejsze rezerwacje. Linie apelują również, aby na lotnisko udawali się wyłącznie pasażerowie z potwierdzonym biletem.

Po sobotnich nalotach przeprowadzonych na Iran przez Stany Zjednoczone i Izrael wiele państw Bliskiego Wschodu zdecydowało się na zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej. W efekcie liczne linie lotnicze czasowo zawiesiły połączenia w regionie. Loty odwołały m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle, Air France, KLM, Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines oraz Air India. Przewoźnik zapewnia, że monitoruje sytuację i w razie potrzeby będzie zmieniał swoje plany.

Sonda Byłeś/aś kiedyś w Dubaju? Tak Nie

Following the partial re-opening of regional airspace, Emirates is operating a reduced flight schedule while working to restore full network operations.✈️ Flights to these destinations are currently operating: https://t.co/A2RdND1Gjr.🎫 Customers can check availability and… pic.twitter.com/CsXg1RBhBq— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 6, 2026