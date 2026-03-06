Ali Chamenei zginął w nalocie. Nowy przywódca Iranu już niebawem

Następca Alego Chameneia zostanie wybrany w ciągu dwóch dni

Nowy najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu niebawem zajmie miejsce zabitego Alego Chameneia. Członek tamtejszego parlamentu Mohsen Zangeneh poinformował w piątek, że ostateczna decyzja zapadnie w ciągu najbliższych dwóch dni. Polityk zdradził również nastroje panujące na końcowym etapie selekcji.

„niechętnie przyjęliby to stanowisko” – przekazał irański parlamentarzysta, odnosząc się do dwóch ostatecznych kandydatów branych pod uwagę.

Dotychczasowy przywódca stracił życie 28 lutego podczas amerykańsko-izraelskiego uderzenia z powietrza, w którym zginęli też jego najbliżsi współpracownicy. To nagłe zdarzenie wywołało niespotykaną od lat próżnię na szczytach władzy Republiki Islamskiej. Chamenei był w całej historii państwa zaledwie drugą osobą piastującą ten urząd. Z Teheranu napływają jednak sprzeczne komunikaty o harmonogramie przejęcia sterów. Jeden z członków Zgromadzenia Ekspertów powiedział państwowym mediom, że procedura jest „bliska zakończenia”. Inny przedstawiciel tego gremium ocenił z kolei, że czas niezbędny do podjęcia ostatecznej decyzji wciąż pozostaje „niejasny”.

Kto wybiera Najwyższego Przywódcę w Iranie? Zgromadzenie Ekspertów pod presją

Tymczasem władze Izraela zapowiedziały wprost, że każdy kolejny przywódca Iranu może znaleźć się na celowniku wojska. W tamtejszym systemie politycznym nie ma ważniejszego urzędu, gdyż łączy on absolutną władzę religijną z polityczną. Zakres tych kompetencji znacznie przewyższa uprawnienia głów większości państw na świecie. Osoba piastująca to dożywotnie stanowisko dowodzi siłami zbrojnymi, a także nadzoruje wymiar sprawiedliwości i państwowe media. Przywódca kontroluje też Radę Strażników, która posiada instrumenty pozwalające blokować ustawy oraz kandydatury w wyborach. To w jego rękach spoczywa ostateczne kreowanie polityki zagranicznej i najważniejszych spraw wewnętrznych. Według konstytucji wyboru dokonuje zgromadzenie zrzeszające 88 islamskich uczonych z ośmioletnim mandatem. Zanim dojdzie do głosowania, potencjalny następca musi zyskać aprobatę Rady Strażników. Ten dwunastoosobowy organ powołują częściowo najwyższy przywódca i główny sędzia kraju.