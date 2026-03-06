Matura próbna CKE: angielski. Arkusze CKE, przecieki, odpowiedzi z angielskiego [RELACJA NA ŻYWO 6.03.2026]

Anna Kisiel
2026-03-06 8:13

Matura próbna 2026: angielski relacja na żywo! W piątek , 6.03.2026, punktualnie o godz. 9:00 rozpocznie się ostatnia matura próbna 2026. Trzeciego dnia uczniowie zmierzą się z językiem angielskim. Jakie zadanie pojawią się w arkuszu CKE - to pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej wyszukiwarce. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z matury próbnej z angielskiego. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Autor: Super Express

Matura próbna 2026: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury CKE 2026 odbędą się w dniach 4–6 marca 2026 roku. To ważne sprawdziany dla tegorocznych maturzystów – świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę, poznać format zadań i poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu przed zbliżającym się właściwym egzaminem dojrzałości. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 6 marca uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Matura próbna 2026: angielski poziom podstawowy. W piątek, 5 marca maturzyści przystąpią do matury próbnej 2026 z angielskiego. To trzeci i ostatni dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości i zdecydowanie najłatwiejszy. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2026 z angielskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze próbnej 2026 z angielskiego na poziomie podstawowym?

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury próbnej 2026 z angielskiego!

8:13

W internecie przed próbną maturą z języka angielskiego pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkuszy! 

Szczegóły podajemy w tym tekście.

8:07

7:58

7:46

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z angielskiego uczniowie mają 120 minut.

7:32

Przypominamy, że matura z angielskiego rozpocznie się o godz. 9:00!

7:28

Zaczynamy ostatni dzień naszej relacji na żywo z próbnych matur 2026! Znajdziecie tu wszystkie informacje związane z egzaminem z angielskiego.

