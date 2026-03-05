"Legit polecam". Arkusz CKE z angielskiego już hula po internecie? Pewniaki i przecieki przed egzaminem

Matura próbna 2026 z angielskiego już w piątek 6 marca. Tuż przed maturą z języka angielskiego w sieci znów pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkusza. Maturzyści próbują ustalić, jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie. W rzeczywistości jednak arkusze są ściśle chronione, a ich zawartość pozostaje tajna aż do momentu rozpoczęcia egzaminu.

W internecie przed maturą z języka angielskiego pojawiają się informacje o rzekomych „przeciekach” z arkuszy. W rzeczywistości przewidywanie konkretnych zadań jest dość trudne. Na portalu społecznościowym X pod hashtagiem #matura2026 można znaleźć wpisy osób, które twierdzą, że mają dostęp do pełnego arkusza CKE z języka angielskiego. Przypominamy, że egzamin ma za zadanie zweryfikować wiedzę ucznia, oswoić ze stresem, a tym samym lepiej przygotować do właściwego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w maju. Matura próbna 2026 z angielskiego - egzamin przygotowywany jest na podstawie podstawy programowej i ma określoną strukturę. W części pisemnej sprawdzane są m.in. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna, a czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym wynosi 120 minut.

Zgodnie z harmonogramem egzaminów w 2026 roku pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 6 maja o godz. 9:00. Arkusze egzaminacyjne pozostają tajne aż do rozpoczęcia egzaminu i są przekazywane szkołom w ściśle kontrolowany sposób, dlatego informacje o „pewnych zadaniach” krążące w sieci najczęściej okazują się jedynie spekulacjami.

Arkusz CKE z j. angielskiego wraz z sugerowanymi odpowiedziami opublikujemy w piątek 6 marca na SE.pl.

