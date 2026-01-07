Matura próbna CKE 2026. Pełny harmonogram i najważniejsze informacje

Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE jest skierowany do: uczniów IV klas liceów ogólnokształcących, uczniów V klas techników, uczniów II klas branżowych szkół II stopnia. Egzamin obejmuje część pisemną matury w Formule 2023 – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbędą się w styczniu i w marcu.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom rozszerzony

12 stycznia 2026 (poniedziałek)

godz. 9:00 – historia sztuki

godz. 14:00 – historia muzyki

13 stycznia 2026 (wtorek)

godz. 9:00 – fizyka

godz. 14:00 – filozofia

14 stycznia 2026 (środa)

godz. 9:00 – biologia

godz. 14:00 – historia

15 stycznia 2026 (czwartek)

godz. 9:00 – chemia

godz. 14:00 – geografia

16 stycznia 2026 (piątek)

godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym odbędą się w marcu:

4 marca 2026 (środa)

godz. 9:00 – język polski

5 marca 2026 (czwartek)

godz. 9:00 – matematyka

6 marca 2026 (piątek)

godz. 9:00 – język angielski

Arkusze i zasady oceniania

Arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawierają zadania wcześniej niepublikowane. Materiały egzaminacyjne w pierwszej kolejności trafią do dyrektorów szkół, a następnie – w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia – zostaną opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Próbny egzamin ma charakter informacyjny – pozwala zapoznać się z formułą arkusza, diagnostyczny – umożliwia ocenę poziomu przygotowania. CKE nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury.