Matura próbna CKE 2026. Pełny harmonogram i najważniejsze informacje

Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE jest skierowany do: uczniów IV klas liceów ogólnokształcących, uczniów V klas techników, uczniów II klas branżowych szkół II stopnia. Egzamin obejmuje część pisemną matury w Formule 2023 – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbędą się w styczniu i w marcu.
Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom rozszerzony
12 stycznia 2026 (poniedziałek)
godz. 9:00 – historia sztuki
godz. 14:00 – historia muzyki
13 stycznia 2026 (wtorek)
godz. 9:00 – fizyka
godz. 14:00 – filozofia
14 stycznia 2026 (środa)
godz. 9:00 – biologia
godz. 14:00 – historia
15 stycznia 2026 (czwartek)
godz. 9:00 – chemia
godz. 14:00 – geografia
16 stycznia 2026 (piątek)
godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie
Czytaj też: MEN szykuje rewolucję w szkołach. Co na to uczniowie i rodzice?
Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy
Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym odbędą się w marcu:
4 marca 2026 (środa)
godz. 9:00 – język polski
5 marca 2026 (czwartek)
godz. 9:00 – matematyka
6 marca 2026 (piątek)
godz. 9:00 – język angielski
Arkusze i zasady oceniania
Arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawierają zadania wcześniej niepublikowane. Materiały egzaminacyjne w pierwszej kolejności trafią do dyrektorów szkół, a następnie – w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia – zostaną opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Próbny egzamin ma charakter informacyjny – pozwala zapoznać się z formułą arkusza, diagnostyczny – umożliwia ocenę poziomu przygotowania. CKE nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury.