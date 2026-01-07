MEN szykuje rewolucję w szkołach. Co na to uczniowie i rodzice?

Nowe przepisy mają być odpowiedzią na liczne kontrowersje związane z zapisami statutów szkolnych. W wielu placówkach nadal obowiązują regulacje dotyczące „naturalnego” koloru włosów, zakazu koloryzacji czy narzucania określonych fryzur. Tymczasem obecne prawo pozwala szkołom ustalać zasady ubioru, ale nie daje podstaw do ingerowania w indywidualną ekspresję ucznia.

Z informacji przekazanych przez wiceminister edukacji Katarzynę Lubnauer wynika, że projekt nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ostatnie prace nad dokumentem prowadzone były w grudniu 2025 roku. Zgodnie z propozycją, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych oraz innych placówek objętych ustawą mają mieć jasno zapisane prawo do kształtowania własnego wyglądu oraz ochronę przed dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny.

MEN podkreśla jednak, że swoboda ta nie będzie absolutna. Uczniowie będą zobowiązani do ubierania się zgodnie z normami społecznymi. Niedozwolone mają być stroje nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, sprzeczne z prawem lub stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nadal obowiązywać będą też szczególne zasady dotyczące wyglądu podczas zajęć wychowania fizycznego czy lekcji odbywających się w laboratoriach i warsztatach. Resort wskazuje, że nowelizacja ma uporządkować kwestie, które dotąd regulowane były w sposób niejednolity w statutach szkół. Zmiany są efektem prac zespołu ds. praw i obowiązków ucznia powołanego przez minister edukacji i mają wprowadzić nowoczesne, jednoznaczne rozwiązania prawne.

Jeśli projekt wejdzie w życie, szkoły będą musiały dostosować swoje statuty do nowych przepisów, a uczniowie zyskają wyraźną podstawę prawną do wyrażania siebie bez obaw o sankcje wynikające z arbitralnych zapisów regulaminów.

