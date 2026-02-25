Tragedia w Tatrach. Dwóch Polaków zginęło w lawinie!

Dawid Piątkowski
PAP
2026-02-25 22:48

Służba ratownictwa lotniczego Air-Transport Europe przekazała w środę, 25 lutego informację o śmierci dwóch Polaków, którzy zginęli w lawinie w Tatrach Wysokich, w okolicach Doliny Mięguszowieckiej. W działaniach na miejscu brał udział śmigłowiec ratunkowy z bazy w Popradzie.

i

Autor: Pixabay.com

Dramatyczna akcja ratunkowa w Dolinie Mięguszowieckiej

Zgłoszenie o zejściu lawiny dotarło do służb po południu od przebywających w rejonie turystów. Do akcji skierowano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których przetransportowano na miejsce śmigłowcem i opuszczono na linach. Pierwszy z zasypanych mężczyzn został odnaleziony jeszcze przed dotarciem służb, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Również po przybyciu lekarza nie przywrócono mu funkcji życiowych.

Drugiego z Polaków zlokalizowano przy użyciu detektora lawinowego. Następnie miejsce precyzyjnie wyznaczono sondami, a ratownicy odkopali mężczyznę przy pomocy łopat. Niestety, obrażenia, których doznał, okazały się śmiertelne.

Wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach

Obecnie w słowackich Tatrach Wysokich i Zachodnich obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. W ostatnich dniach odnotowano kilka samoistnych, dużych lawin.

Ratownicy ostrzegają, że wraz ze słoneczną aurą i odwilżą warunki mogą się jeszcze pogorszyć. Słowacka Horská Záchranná Služba apeluje do turystów i narciarzy, by unikali poruszania się po stokach o nachyleniu przekraczającym 30 stopni oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

