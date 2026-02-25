Tragedia w Tatrach. Dwóch Polaków zginęło w lawinie!

Dramatyczna akcja ratunkowa w Dolinie Mięguszowieckiej
Zgłoszenie o zejściu lawiny dotarło do służb po południu od przebywających w rejonie turystów. Do akcji skierowano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których przetransportowano na miejsce śmigłowcem i opuszczono na linach. Pierwszy z zasypanych mężczyzn został odnaleziony jeszcze przed dotarciem służb, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Również po przybyciu lekarza nie przywrócono mu funkcji życiowych.
Drugiego z Polaków zlokalizowano przy użyciu detektora lawinowego. Następnie miejsce precyzyjnie wyznaczono sondami, a ratownicy odkopali mężczyznę przy pomocy łopat. Niestety, obrażenia, których doznał, okazały się śmiertelne.
Wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach
Obecnie w słowackich Tatrach Wysokich i Zachodnich obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. W ostatnich dniach odnotowano kilka samoistnych, dużych lawin.
Ratownicy ostrzegają, że wraz ze słoneczną aurą i odwilżą warunki mogą się jeszcze pogorszyć. Słowacka Horská Záchranná Služba apeluje do turystów i narciarzy, by unikali poruszania się po stokach o nachyleniu przekraczającym 30 stopni oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.