Tragedia w Tatrach. Dwóch Polaków zginęło w lawinie!

Dramatyczna akcja ratunkowa w Dolinie Mięguszowieckiej

Zgłoszenie o zejściu lawiny dotarło do służb po południu od przebywających w rejonie turystów. Do akcji skierowano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których przetransportowano na miejsce śmigłowcem i opuszczono na linach. Pierwszy z zasypanych mężczyzn został odnaleziony jeszcze przed dotarciem służb, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Również po przybyciu lekarza nie przywrócono mu funkcji życiowych.

Drugiego z Polaków zlokalizowano przy użyciu detektora lawinowego. Następnie miejsce precyzyjnie wyznaczono sondami, a ratownicy odkopali mężczyznę przy pomocy łopat. Niestety, obrażenia, których doznał, okazały się śmiertelne.

Wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach

Obecnie w słowackich Tatrach Wysokich i Zachodnich obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. W ostatnich dniach odnotowano kilka samoistnych, dużych lawin.

Ratownicy ostrzegają, że wraz ze słoneczną aurą i odwilżą warunki mogą się jeszcze pogorszyć. Słowacka Horská Záchranná Služba apeluje do turystów i narciarzy, by unikali poruszania się po stokach o nachyleniu przekraczającym 30 stopni oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

