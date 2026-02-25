Polsko-słowacka granica w ogniu porównań! Film dziennikarki robi furorę

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-25 9:55

Filmik Ludmiły Kolesarowej z granicy polsko-słowackiej w Jurgowie zdobył ogromną popularność wśród Słowaków, a jego oglądanie wywołuje mieszankę zachwytu i zdziwienia. Dziennikarka pokazuje wyraźny kontrast między polską a słowacką infrastrukturą drogową: Nagranie zdobyło już około 12 tysięcy polubień, a komentarze internautów podkreślają olbrzymie różnice w podejściu do modernizacji dróg po obu stronach granicy.

Droga na granicy polsko-czeskiej

i

Autor: Mapy Google/Ludmiła Kolesarowa IG/ Canva.com

Droga na styku granic. Nagranie dziennikarki podbija sieć

Nagranie opublikowane przez Ludmiłę Kolesarową w mediach społecznościowych ukazuje sytuację na polsko-słowackiej granicy w Jurgowie w sposób niezwykle wymowny. Film porównuje stan nawierzchni po obu stronach przejścia: po stronie polskiej jezdnia jest równiutka, dobrze utrzymana i regularnie remontowana, natomiast po słowackiej stronie widoczne są wyboje, dziury i niedoskonałości, które utrudniają jazdę i sprawiają wrażenie, że droga nie była kompleksowo modernizowana od lat.

Dziennikarka w swoim nagraniu zadaje retoryczne pytanie: - Dlaczego zadowalamy się czymś tak kiepskim, skoro moglibyśmy być chociaż przeciętni bez większego wysiłku, a przy odrobinie starań dosłownie ponadprzeciętni?

Jej słowa wywołały lawinę komentarzy w sieci, a filmik szybko zdobył popularność nie tylko wśród Słowaków, ale także wśród Polaków zainteresowanych porównaniem infrastruktury w obu krajach.

"Z Zamkniętymi oczami mogę powiedzieć, kiedy jestem na Słowacji"

Warto przypomnieć, że polska część drogi była remontowana kilkukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, co według wielu Słowaków stanowi wyraźną różnicę w porównaniu do ich strony granicy, gdzie ostatnie prace modernizacyjne ograniczały się do łatania dziur w jezdni.

Film Ludmiły Kolesarowej stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o podejściu obu krajów do inwestycji drogowych i modernizacji infrastruktury. Słowacy zauważają nie tylko różnice w jakości nawierzchni, ale także w podejściu do utrzymania dróg i regularności prac remontowych. W komentarzach pojawiają się porównania i dyskusje na temat priorytetów państwowych w zakresie inwestycji publicznych.

"Za każdym razem, gdy wracamy do domu na Słowację, mówię mężowi, że z zamkniętymi oczami powiem mu, kiedy jesteśmy na Słowacji, a on trafia w pierwszą dziurę", "Wizytówka poprzednich rządów Republiki Słowackiej, a szczególnie tego, który rządzi tu najdłużej" - czytamy w komentarzach pod postem udostępnionym na Instagramie.

Nagranie jest także przykładem, jak media społecznościowe mogą w sposób obrazowy i bezpośredni zwrócić uwagę na istotne problemy infrastrukturalne, porównując codzienne doświadczenia kierowców po obu stronach granicy. Popularność filmu pokazuje, że tematyka drogowa i infrastrukturalna może przyciągać uwagę szerokiej publiczności, gdy jest przedstawiona w sposób wizualny i angażujący.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY
SŁOWACJA
DROGA