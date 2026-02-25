Droga na styku granic. Nagranie dziennikarki podbija sieć

Nagranie opublikowane przez Ludmiłę Kolesarową w mediach społecznościowych ukazuje sytuację na polsko-słowackiej granicy w Jurgowie w sposób niezwykle wymowny. Film porównuje stan nawierzchni po obu stronach przejścia: po stronie polskiej jezdnia jest równiutka, dobrze utrzymana i regularnie remontowana, natomiast po słowackiej stronie widoczne są wyboje, dziury i niedoskonałości, które utrudniają jazdę i sprawiają wrażenie, że droga nie była kompleksowo modernizowana od lat.

Dziennikarka w swoim nagraniu zadaje retoryczne pytanie: - Dlaczego zadowalamy się czymś tak kiepskim, skoro moglibyśmy być chociaż przeciętni bez większego wysiłku, a przy odrobinie starań dosłownie ponadprzeciętni?

Jej słowa wywołały lawinę komentarzy w sieci, a filmik szybko zdobył popularność nie tylko wśród Słowaków, ale także wśród Polaków zainteresowanych porównaniem infrastruktury w obu krajach.

"Z Zamkniętymi oczami mogę powiedzieć, kiedy jestem na Słowacji"

Warto przypomnieć, że polska część drogi była remontowana kilkukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, co według wielu Słowaków stanowi wyraźną różnicę w porównaniu do ich strony granicy, gdzie ostatnie prace modernizacyjne ograniczały się do łatania dziur w jezdni.

Film Ludmiły Kolesarowej stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o podejściu obu krajów do inwestycji drogowych i modernizacji infrastruktury. Słowacy zauważają nie tylko różnice w jakości nawierzchni, ale także w podejściu do utrzymania dróg i regularności prac remontowych. W komentarzach pojawiają się porównania i dyskusje na temat priorytetów państwowych w zakresie inwestycji publicznych.

"Za każdym razem, gdy wracamy do domu na Słowację, mówię mężowi, że z zamkniętymi oczami powiem mu, kiedy jesteśmy na Słowacji, a on trafia w pierwszą dziurę", "Wizytówka poprzednich rządów Republiki Słowackiej, a szczególnie tego, który rządzi tu najdłużej" - czytamy w komentarzach pod postem udostępnionym na Instagramie.

Nagranie jest także przykładem, jak media społecznościowe mogą w sposób obrazowy i bezpośredni zwrócić uwagę na istotne problemy infrastrukturalne, porównując codzienne doświadczenia kierowców po obu stronach granicy. Popularność filmu pokazuje, że tematyka drogowa i infrastrukturalna może przyciągać uwagę szerokiej publiczności, gdy jest przedstawiona w sposób wizualny i angażujący.