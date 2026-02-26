Bardzo osobiste wyznanie Leo Messiego. Wstydliwa sprawa

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-02-26 8:00

Leo Messi to dla wielu ekspertów najlepszy piłkarz w historii futbolu. Fenomenalny Argentyńczyk osiem razy zdobywał Złotą Piłkę, cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów z Barceloną, a w narodowych barwach został mistrzem świata z reprezentacją Argentyny. W jego życiu pozapiłkarskim jest jednak coś, co go dręczy. Leo Messi zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie. To wstydliwa sprawa.

  • Leo Messi w podcaście "Miro de Atras" wyznał, że żałuje braku dobrego wykształcenia i tego, że nie nauczył się angielskiego w dzieciństwie.
  • Messi przyznał, że brak znajomości języka angielskiego powoduje u niego dyskomfort w sytuacjach towarzyskich, kiedy chce porozmawiać z ważnymi osobami.
  • Gwiazdor zdradził, że miał możliwość reprezentowania Hiszpanii, ale jego marzeniem zawsze była gra dla Argentyny.

Leo Messi kariera, statystyki i życie prywatne

Leo Messi jak piłkarz osiągnął wszystko. W drużynie FC Barcelona 10 razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii, cztery razy wygrywał Champions League, siedem razy sięgał po Puchar Króla i trzy razy zdobywał klubowe mistrzostwo świata. Najważniejszy triumfem jednak jest wygarnie mundialu z reprezentacją Argentyny w 2022 roku. Indywidualne statystyki Leo Messiego są wręcz nieprawdopodobne - w swojej karierze strzelił już około 900 goli i zanotował ponad 400 asyst! Piłkarz jest także szczęśliwy w życiu prywatnym - od 30 czerwca 2017 roku jest mężem Antoneli Roccuzzo, z którą ma trzech synów: Thiago (14 l.), Mateo (11 l.) oraz Ciro (8 l.). Jest jednak coś, czego Leo Messi się wstydzi. Na bardzo osobiste wyznanie Argentyńczyk zdecydował się w najnowszym wywiadzie.

Leo Messi szczerze wyznaje: "Bardzo tego żałuję". Wstydliwa sprawa

W podkaście "Miro de Atras" Leo Messi opowiedział nie tylko o swojej wspanialej karierze sportowej. Nagle padło pytanie o to, czego w swoim życiu żałuje. Piłkarz nie uciekł od odpowiedzi.

Żałuję wielu rzeczy. Opowiadam o tym moim dzieciom: dobrego wykształcenia, tego, że nie nauczyłem się angielskiego w dzieciństwie... Miałem czas na naukę i bardzo tego żałuję. Potem zdarzają się chwile, gdy jesteś z ważnymi osobami, próbujesz rozmawiać lub prowadzić konwersację i czujesz się trochę ignorantem

- szczerze wyjawił Leo Messi. Cóż... Może to być dla niego wstydliwa sprawa. Podczas rozmowy ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki odniósł się także do swojej gry w reprezentacji... Hiszpanii. Okazuje się, że na boisku mógł bronić barw tego kraju.

Chociaż oczywiście jestem Argentyńczykiem, przeprowadziłem się do Barcelony, gdy byłem bardzo młody i grałem tam przez większość mojej młodości, więc istniała taka możliwość. Mogło się to wydarzyć. Ale cóż, moim marzeniem zawsze była Argentyna

- podkreślił Leo Messi. 

Dariusz Szpakowski idzie w ślady Messiego? Szczera deklaracja legendy [WYWIAD]
