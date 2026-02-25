Iga Świątek dostała wyjątkowy prezent i zapowiada: "Z nim mogę więcej"

Iga Świątek przygotowuje się do ważnych turniejów, śledząc jednocześnie sportowe zmagania.

Iga Świątek wyjątkowy prezent dostała od polskiej kadry łyżwiarstwa figurowego. Chodzi o Pieroguszkę, maskotkę, która podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie zrobiła prawdziwą furorę. Pisały o niej światowe media, a polska delegacja wręczyła ją nawet samemu Snoop Doggowi, słynnemu amerykańskiemu raperowi.

Teraz Pieroguszkę dostała Iga Świątek. Tenisistka sympatycznym prezentem pochwaliła się na Instagramie. Przy okazji podziękowała polskim sportowcom za wspaniałe emocje podczas zakończonych w niedzielę igrzysk.

- Jak widzicie pieróg do mnie dotarł, więc bardzo wam dziękuję. Poza pierogiem chciałabym wam podziękować przede wszystkim za wspaniałe emocje i za to, że przez całe zimowe igrzyska miałam komu kibicować, bo zaprezentowaliście się naprawdę wspaniale - powiedziała Iga Świątek na opublikowanym na Instagramie materiale wideo. - Wiem, że igrzyska są wyjątkowym doświadczeniem i dla mnie najważniejszym eventem sportowym jaki istnieje, więc tym razem mogłam doświadczyć tego bardziej jako kibic i bardzo wam dziękuję. A ten pieróg na pewno przyniesie mi dużo pozytywnej energii i z nim mam wrażenie, że mogę więcej, więc naprawdę cieszę się, że wspólnie w sumie możemy też może nawet podpromować te dyscypliny zimowe, w których naprawdę nasz kraj jest bardzo dobry, a które też potrzebują dużo wsparcia, a więc mam nadzieję, że wasze kariery na kolejne sezony będą się pięły do góry i życzę wam przede wszystkim jazdy, bo wy wszyscy jeździcie, dlatego trzymajcie się i będę kibicowała na kolejnych zawodach - dodała Iga Świątek.

