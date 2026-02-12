Piękna łyżwiarka Julia Szczecinina rozpromowała „Pieroguszka” na cały świat. Nawet Snoop Dogg oszalał na jego punkcie!

Mały, pluszowy pieróg z Katowic stał się nieoczekiwanym fenomenem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie-Cortinie. Maskotka, pieszczotliwie nazwana Pieroguszkiem, zachwyciła kibiców, sportowców, a nawet przyciągnęła uwagę światowej gwiazdy rapu, Snoop Dogga. Wszystko za sprawą polskich łyżwiarzy figurowych (a w szczególności łyżwiarki figurowej Julii Szczetininy), którzy zabrali ze sobą ten wyjątkowy symbol polskiej kuchni.

Od łyżwiarzy figurowych do Snoop Dogga. Jak Pieroguszek stał się hitem?

Wszystko zaczęło się od jednego, przypadkowego zakupu. Polska reprezentantka w łyżwiarstwie figurowym, Julia Szczecinina, pokazała pluszaka w wiosce olimpijskiej, a chwilę później Pieroguszek pojawił się przed kamerami. Widok sympatycznego, uśmiechniętego pieroga błyskawicznie podbił serca internautów i zagranicznych mediów, stając się nieoficjalnym symbolem dobrej atmosfery w polskiej kadrze. Jego popularność przerosła najśmielsze oczekiwania twórców.

Zainteresowanie było tak duże, że Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego poprosił o dosłanie kolejnych sztuk, które specjalnym transportem poleciały do Mediolanu.

Wyjątkowa misja. Maskotki tworzą osoby z niepełnosprawnościami

Za fenomenem Pieroguszka stoi piękna idea. Pluszaki powstają w Katowicach, w prospołecznym sklepie LUFT, prowadzonym przez spółdzielnię socjalną Honolulu. Każda maskotka jest rękodziełem, tworzonym podczas warsztatów przez osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki tej pracy mają one możliwość rozwoju, aktywizacji zawodowej i społecznej. Zakup Pieroguszka to nie tylko nabycie sympatycznego gadżetu, ale realne wsparcie dla tych, którzy go tworzą. W ofercie spółdzielni można znaleźć także inne oryginalne produkty, jak amoruszki czy ufoluszki.

Nagła sława i poważne problemy. Produkcja wstrzymana

Niestety, ogromna popularność zbiegła się w czasie z trudnym momentem dla spółdzielni. Z powodu poważnej choroby w zespole twórcy musieli tymczasowo zawiesić warsztaty rękodzielnicze, co oznacza przerwę w produkcji. W mediach społecznościowych wystosowali apel do fanów Pieroguszka.

- Niestety ten piękny moment trafił na trudny czas po naszej stronie (...) Prosimy o odrobinę cierpliwości! Robimy wszystko, by jak najszybciej wrócić do pracy i uzupełnić zapasy - przekazano w komunikacie.

Mimo chwilowych trudności, jedno jest pewne – mały pieróg z Katowic już zapisał się w historii igrzysk, pokazując, że droga od lokalnego rękodzieła na światowe salony bywa czasem krótka i zupełnie niespodziewana.

Jan Tomaszewski komentuje. Tomasiak z medalem, Lewandowski kapitanem, Legia i Widzew spadną?
