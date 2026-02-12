Tak wygląda ciało 34-letniej Magdy Linette! Tenisiska świętuje urodziny

ch
2026-02-12 9:55

Magda Linette świętuje urodziny. Tenisistka z Poznania w czwartek 12 lutego skończyła 34 lata i z tej okazji zamieściła na Instagramie wyjątkowy post. Zobaczcie prywatne zdjęcia solenizantki.

Magda Linette skończyła 34 lata. Tenisista z Poznania (nr 47 WTA) urodziny świętuje na Bliskim Wschodzie. Po przykrej porażce w Dausze z Mirrą Andriejewą w 2. rundzie (6:7, 1:6) przygotowuje się do turnieju w Dubaju. Z okazji swoich urodzin półfinalistka Australian Open 2023 zamieściła wyjątkowy post na Instagramie.

Magda Linette: Dużo zyskuję dzięki Idze Świątek! Mój upór się opłacił [WYWIAD]

"34. Nie mam już potrzeby udowadniać światu, że potrafię. Bardziej zależy mi na tym, żeby każdego dnia być w zgodzie ze sobą. 34 - to dla mnie moment, w którym ambicja spotyka się z doświadczeniem. Wciąż chcę więcej. Wciąż marzę odważnie. Ale już wiem, że tempo mogę narzucić sama. Że nie każda walka jest warta stoczenia. I że prawdziwą siłą jest świadomość, o co warto walczyć do końca, a co można odpuścić bez poczucia winy.

Sport nauczył mnie determinacji, a życie nauczyło mnie spokoju. I już dziś wiem, że jedno bez drugiego po prostu nie działa. Że mogę być silną i wrażliwą jednocześnie. Że mogę marzyć o kolejnych celach, a jednocześnie doceniać to, co już mam. Mam w sobie więcej ciszy niż kiedyś, ale ogień dalej się pali. I chyba właśnie to lubię najbardziej, tę mieszankę dojrzałości i niegasnącej ciekawości życia. Na kolejne lata życzę sobie odwagi do podejmowania decyzji. Uważności na ludzi, którzy są obok. I radości z drogi, nawet jeśli wciąż prowadzi pod górę.

34 to nie liczba. To świadomość, że życie mogę przeżyć po swojemu." - napisała Magda Linette.

Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Katarze! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Solenizantce życzymy sukcesów, wszystkiego dobrego i dużo radości przy pokonywaniu ciężkiej tenisowej drogi. Poniżej galeria prywatnych zdjęć Magdy Linette.

Magda Linette
Galeria zdjęć 37
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA LINETTE