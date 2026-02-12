Tak wygląda ciało 34-letniej Magdy Linette! Tenisiska świętuje urodziny

Magda Linette skończyła 34 lata. Tenisista z Poznania (nr 47 WTA) urodziny świętuje na Bliskim Wschodzie. Po przykrej porażce w Dausze z Mirrą Andriejewą w 2. rundzie (6:7, 1:6) przygotowuje się do turnieju w Dubaju. Z okazji swoich urodzin półfinalistka Australian Open 2023 zamieściła wyjątkowy post na Instagramie.

"34. Nie mam już potrzeby udowadniać światu, że potrafię. Bardziej zależy mi na tym, żeby każdego dnia być w zgodzie ze sobą. 34 - to dla mnie moment, w którym ambicja spotyka się z doświadczeniem. Wciąż chcę więcej. Wciąż marzę odważnie. Ale już wiem, że tempo mogę narzucić sama. Że nie każda walka jest warta stoczenia. I że prawdziwą siłą jest świadomość, o co warto walczyć do końca, a co można odpuścić bez poczucia winy.

Sport nauczył mnie determinacji, a życie nauczyło mnie spokoju. I już dziś wiem, że jedno bez drugiego po prostu nie działa. Że mogę być silną i wrażliwą jednocześnie. Że mogę marzyć o kolejnych celach, a jednocześnie doceniać to, co już mam. Mam w sobie więcej ciszy niż kiedyś, ale ogień dalej się pali. I chyba właśnie to lubię najbardziej, tę mieszankę dojrzałości i niegasnącej ciekawości życia. Na kolejne lata życzę sobie odwagi do podejmowania decyzji. Uważności na ludzi, którzy są obok. I radości z drogi, nawet jeśli wciąż prowadzi pod górę.

34 to nie liczba. To świadomość, że życie mogę przeżyć po swojemu." - napisała Magda Linette.