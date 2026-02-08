Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Katarze! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-08 0:07

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Dausze, który wygrała już trzy razy (w latach 2022, 2023 i 2024). Za polską gwiazdy kilka treningów w Katarze, sesja zdjęciowa oraz impreza zawodniczek, na której zachwyciła w długiej czarnej sukience. Zobaczcie zdjęcia.

Iga Świątek przed pierwszym meczem w turnieju WTA w Dausze nie narzekała na brak atrakcji poza kortem. Najpierw była sesja zdjęciowa, na którą organizatorzy imprezy zaprosili Polkę i Amandę Anisimovą. Iga Świątek wygrała ten turniej w latach 2022, 2023 i 2024, a Amerykanka triumfowała w nim rok temu. Nasza gwiazda założyła elegancki biały komplet z marynarką. Razem z Anisimovą rozegrały nawet krótki sparing na potrzeby fotoreporterów. Zwiedzały też razem turystyczne atrakcje.

W sobotni wieczór Iga Świątek i inne tenisistki błyszczały już na tradycyjnej Players Party czyli Imprezie Zawodniczek. Polka wyglądała bardzo ładnie w długiej czarnej eleganckiej sukience. Tradycyjnie postawiła na płaski obcas. Poniżej galeria zdjęć z tej imprezy i z poprzednich, a pod nią dalsza część artykułu.

Iga Świątek na Players Party
Galeria zdjęć 61

Iga Świątek występ w Dausze rozpocznie na początku przyszłego tygodnia od 2. rundy i zagra z Rumunką Soraną Cirsteą lub Indonezyjką Janice Tjen. Pierwsza z tych tenisistek w sobotę wygrała finał turnieju WTA w Kluż-Napoce, więc niewykluczone, że zrezygnuje z gry w Katarze i zastąpi ją w drabince lucky loserka. Magda Linette zacznie od 1. rundy i zagra z Sonay Kartal. W kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch, ale wskoczyła do głównej drabinki jako lucky loserka i zmierzy się z Ludmiłą Samsonową.

Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). 

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki