Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Katarze! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Iga Świątek przed pierwszym meczem w turnieju WTA w Dausze nie narzekała na brak atrakcji poza kortem. Najpierw była sesja zdjęciowa, na którą organizatorzy imprezy zaprosili Polkę i Amandę Anisimovą. Iga Świątek wygrała ten turniej w latach 2022, 2023 i 2024, a Amerykanka triumfowała w nim rok temu. Nasza gwiazda założyła elegancki biały komplet z marynarką. Razem z Anisimovą rozegrały nawet krótki sparing na potrzeby fotoreporterów. Zwiedzały też razem turystyczne atrakcje.

W sobotni wieczór Iga Świątek i inne tenisistki błyszczały już na tradycyjnej Players Party czyli Imprezie Zawodniczek. Polka wyglądała bardzo ładnie w długiej czarnej eleganckiej sukience. Tradycyjnie postawiła na płaski obcas. Poniżej galeria zdjęć z tej imprezy i z poprzednich, a pod nią dalsza część artykułu.

Iga Świątek występ w Dausze rozpocznie na początku przyszłego tygodnia od 2. rundy i zagra z Rumunką Soraną Cirsteą lub Indonezyjką Janice Tjen. Pierwsza z tych tenisistek w sobotę wygrała finał turnieju WTA w Kluż-Napoce, więc niewykluczone, że zrezygnuje z gry w Katarze i zastąpi ją w drabince lucky loserka. Magda Linette zacznie od 1. rundy i zagra z Sonay Kartal. W kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch, ale wskoczyła do głównej drabinki jako lucky loserka i zmierzy się z Ludmiłą Samsonową.

Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6).

