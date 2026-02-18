Polacy spełnili marzenie Snoop Dogga na IO! "Pieroguszka" podbija USA

Maskotka reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo to nie tylko rozbrajający pieróg-poduszka. To przede wszystkim piękna idea - pluszaki powstają w Katowicach, w prospołecznym sklepie LUFT, prowadzonym przez spółdzielnię socjalną Honolulu. Każda maskotka jest rękodziełem, tworzonym podczas warsztatów przez osoby z niepełnosprawnościami, a zakup takiej "Pieroguszki" jest realnym wsparciem dla jego twórców. Świat zachwycił się polskim pierogiem już pierwszego dnia igrzysk, gdy Polacy wystąpili na lodzie w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. "Pieroguszka" towarzyszyła im w boksie, a jednym z jej największych fanów stał się słynny Snoop Dogg.

Piękna łyżwiarka Julia Szczecinina rozpromowała „Pieroguszka” na cały świat. Nawet Snoop Dogg oszalał na jego punkcie!

IO 2026: Polacy spełnili marzenie Snoop Dogga o "Pieroguszce"!

Jeden z najpopularniejszych amerykańskich raperów w historii jest ambasadorem kadry USA na tegorocznych igrzyskach, a także tych najbliższych, które odbędą się w Los Angeles (2028). Od kiedy tylko Snoop Dogg zobaczył "Pieroguszkę", oszalał na jej punkcie. A w środę, 18 lutego, doczekał się pluszaka we własnych rękach!

Reprezentanci Polski - m.in. Julia Szczecinina i Michał Woźniak - a także prezeska Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Tascher zostali zaproszeni do siedziby amerykańskiego NBC Sports na placu Duomo. Towarzyszył im prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz. I właśnie tam polska delegacja spotkała się ze Snoop Doggiem, przekazując mu hitową maskotkę.

"Pierogini, bo tak nazwali ją kibice (oryginalnie Pieroguszka), wzbudziła tak duże zainteresowanie, że pytał o nią nawet Snoop Dogg. Nie trzymamy Was dłużej w niepewności - Pierogini trafił w ręce amerykańskiego rapera. Snoop pytał nawet, kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach!" - poinformował oficjalny profil PKOl w mediach społecznościowych.

Polska delegacja zrobiła sobie także pamiątkowe zdjęcia z raperem. Już w czwartek (19 lutego) ostatni akt rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym na ZIO 2026 - finał solistek z udziałem Jekateriny Kurakowej.