Olśniewająca Jekaterina Kurakowa skradła serca polskich kibiców. "Przerażająco piękna"

Jekaterina Kurakowa i wielki sukces na Igrzyskach Olimpijskich 2026

Jekaterina Kurakowa jest jednym z objawień Igrzysk Olimpijskich 2026. Łyżwiarka, która na świat przyszła w 2002 roku w Moskwie, Polskę reprezentuje już od niemal siedmiu lat. We wtorek, 17 lutego, piękna sportsmenka odniosła wielki sukces. Jekaterina Kurakowa pobiła rekord sezonu i zakwalifikowała się do czwartkowego programu dowolnego. Polska łyżwiarka wystąpiła do nostalgicznego utworu "N'insiste pas" z repertuaru Camille Lellouche. To, co łyżwiarka zaprezentowała na lodzie, miało także wymiar osobisty.

Nie chcę płakać, że moje życie jest takie ciężkie, bo każde jest, ale chciałam tym programem pokazać, że moje nie jest cukierkowe i zawsze szczęśliwe. Też miałam złe doświadczenia i to próbuję przekazać

- mówiła Jekaterina Kurakowa po występie.

Jekaterina Kurakowa prywatne zdjęcia. "Wyglądasz przerażająco pięknie"

Łyżwiarka figurowa jest jedną z dwóch reprezentujących Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 2026 sportsmenek urodzonych w Rosji. Drugą jest Julia Szczecinina. Obie charakteryzują się zjawiskową urodą. Jekaterina Kurakowa w biało-czerwonych barwach wystąpiła już na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i na mistrzostwach Europy. Zawodniczka wygrała zawody z cyklu Challenger Series i 7 razy (!) mistrzostwo Polski. Wielką furorę robią nie tylko sportowe popisy łyżwiarski, lecz także jej zdjęcia bardziej prywatne, które pokazuje w sieci. Dużym zainteresowaniem internautów cieszyły się m.in. fotki Kurakowej zrobione przy okazji Halloween.

