Miss Igrzysk Jutta Leerdam eksponuje biust. Zarabia na tym fortunę!

Jutta Leerdam, "Miss Igrzysk" Mediolan-Cortina 2026, zachwyca urodą i wynikami na lodzie.

Holenderska łyżwiarka znalazła sprytny sposób na promowanie swojego sponsora podczas zawodów.

Rozpinając kombinezon na mecie, Leerdam eksponuje biustonosz z logo, co przynosi jej fortunę.

Ile dokładnie zarabia na tym triku i co na to zasady olimpijskie?

Jutta Leerdam należy do najlepszych na świecie łyżwiarek szybkich. Holenderka udowodniła to w imponujący sposób w Mediolanie, zdobywając złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów. A mały trik na mecie sprawia, że na jej konto spływa fortuną od sponsora pięknej panczenistki.

Jutta Leerdam zachwyca w bikini! Seksowne zdjęcia holenderskiej łyżwiarki

Zaraz po przekroczeniu mety Jutta Leerdam szybko rozpina swój kombinezon wyścigowy. Jak donosi holenderski "AD" robi to nie dlatego, że po wysiłku jest jej gorąco. Holenderska drużyna łyżwiarstwa szybkiego sponsorowana jest przez Filę, ale Jutta Leerdam ma indywidualny kontrakt z Nike. Rozpinając kombinezon wyścigowy, seksowna panczenistka eksponuje swój sportowy biustonosz, na którym widać logo jej prywatnego sponsora. Sportowcy biorący udział w igrzyskach olimpijskich nie mogą promować marek, z którymi współpracują prywatnie. Dozwolone jest prezentowanie tylko logo oficjalnych partnerów narodowych federacji. Sprytna Jutta znalazła jednak sposób.

Gorąca miss igrzysk Jutta Leerdam walczy o złoto. Jej narzeczonym jest kontrowersyjny celebryta

- Podejrzewam, że w ten sposób zgarnia od Nike około 850 000 euro - powiedziała ekspertka od sportowego marketingu Frederique de Laat w holenderskiej gazecie „AD”, która donosi, że kwota ta może wynosić nawet ponad milion euro w formie premii!

Jutta Leerdam jest gwiazdą mediów społecznościowych. Konto na Instagramie blondwłosej panczenistki śledzi 6,3 mln osób. Umowa z Nike przynosi Holenderce sporo pieniędzy, a to jedno z wielu źródeł jej dochodu. Leerdam reklamuje m.in. kosmetyki do makijażu.

Jutta Leerdam i Jake Paul: Miłość łyżwiarki i boksera-celebryty

Jutta Leerdam jest szczęśliwie zakochana. Od 2023 roku jej partnerem jest Jake Paul – youtuber, bokser i celebryta. Poznali się przez DM na Instagramie (zaprosił ją do podcastu) i szybko stali się parą. W marcu 2025 r. Jake oświadczył się Jutcie podczas wakacji na Saint Lucia – zaręczyny były szeroko komentowane. Bokser towarzyszył jej na trybunach w Mediolanie, a po złocie nie krył łez wzruszenia. Wcześniej (2017–2022) Jutta była w związku z łyżwiarzem Koenem Verweijem.

Jutta Leerdam w bikini na plaży i seksowne zdjęcia. GALERIA PONIŻEJ

84