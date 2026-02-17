Johannes Klaebo, najbardziej utytułowany zimowy olimpijczyk, zdradził sekret swoich sukcesów.

Norweski biegacz narciarski polega na jednej, szczęśliwej parze bokserek, w której startuje w każdych zawodach.

Po igrzyskach Klaebo planuje sprzedać swoją wyjątkową bieliznę na aukcji, a dochód przeznaczyć na cele charytatywne.

Szczęśliwe bokserki warte fortunę

Każdy sportowiec ma swoje przesądy, ale ten należący do Johannesa Klaebo jest wyjątkowo osobliwy. Norweski fenomen biegów narciarskich przyznał, że swoje największe sukcesy odnosi, startując w tej samej bieliźnie. To właśnie w niej zdobył sześć złotych medali na mistrzostwach świata w Trondheim, a teraz kontynuuje złotą passę na igrzyskach olimpijskich. Jak sam przyznaje, wprowadził jednak jedną, kluczową zmianę w swoim rytuale.

- Są to bokserki, w których zdobyłem sześć złotych medali na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim. We Włoszech startuję w tych samych i jak widać na razie przyniosły mi szczęście - powiedział utytułowany zawodnik w rozmowie z norweską telewizją NRK.

Podczas mistrzostw świata Klaebo nie prał swojej szczęśliwej bielizny, obawiając się, że straci ona magiczną moc. Na igrzyska przywiózł ją już czystą i teraz pierze po każdym starcie. Jak widać, nie wpłynęło to na jej skuteczność.

Rekordzista igrzysk i szlachetny cel

Dzięki zwycięstwu w sztafecie 29-letni Klaebo zdobył swój dziewiąty złoty medal olimpijski, wyprzedzając w historycznej klasyfikacji legendy norweskiego sportu: Bjoerna Daehliego, Ole Einara Bjoerndalena i Marit Bjoergen. To jednak nie koniec jego planów medalowych, a po zakończeniu igrzysk zamierza nadać swojemu talizmanowi nowe życie.

- Bałem się, że proszek do prania i woda odbiorą im złotą moc, lecz jak widać tak się nie stało. Po igrzyskach oprawię moje bokserki w ramę za szkłem i sprzedam na aukcji, a cały dochód przekażę na cele charytatywne - dodał.

Johannes Klaebo ma jeszcze szansę na powiększenie swojego dorobku medalowego w sprincie drużynowym oraz w biegu na 50 kilometrów. Jego dotychczasowa kariera to pasmo sukcesów, na które składa się m.in. 15 złotych medali mistrzostw świata i pięć Kryształowych Kul za triumf w Pucharze Świata.

