Co należy do obowiązków salowej?

Salowa to jedna z kluczowych, choć często niedocenianych postaci w funkcjonowaniu szpitala. Odpowiada przede wszystkim za utrzymanie czystości i higieny na oddziałach, w salach chorych, gabinetach zabiegowych oraz pomieszczeniach wspólnych. Do jej obowiązków należy m.in. dezynfekcja powierzchni, wymiana pościeli, mycie i transport sprzętu medycznego, pomoc przy przewożeniu pacjentów, a także dbanie o właściwą segregację i usuwanie odpadów medycznych.

Jak więc można się domyślać, praca ta wymaga dużej odporności fizycznej i psychicznej, skrupulatności, odpowiedzialności oraz gotowości do pracy zmianowej, często również w nocy, weekendy i święta. Choć salowe nie uczestniczą bezpośrednio w leczeniu, ich rola ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa sanitarnego i komfortu pacjentów. Dziwne więc, iż ich wynagrodzenie od lat jest jednym z najniższych.

Ile zarabia salowa? Szpital pokazał stawki

W ostatnich dniach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie o pracę na stanowisko salowej bądź salowego. Na liście wymgań pojawiło się sporo pozycji, a wynagrodzenie? Niestety, ale pozostawia wiele do życzenia!

Praca salowej - wymagania

punktualność,

sumienność,

umiejętność pracy w zespole,

miłe usposobienie.

W ogłoszeniu podkreślono także, iż dodatkowymi atutami będą dyspozycyjność, dokładność, zaangażowanie w pracę i bardzo dobra organizacja pracy. Co natomiast z wynagrodzeniem?

Tyle zarabia salowa w Polsce

Osoba zainteresowana pracą w szpitalu w Bytomiu może liczyć na umowę o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze 5318,12 zł brutto - daje nam to 3 tys. 955 zł netto. Dochodzi do tego jeszcze wysługa lat i nagroda jublieuszowa.

Jakie są minimalne pensje w służbie zdrowia?

Minimalne pensje w służbie zdrowia są ustalane na podstawie tzw. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, nazywanej potocznie "ustawą podwyżkową". Gwarantuje ona coroczną aktualizację stawek - zwykle od 1 lipca - w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce oraz przypisane do poszczególnych zawodów współczynniki pracy.

Obecnie najwyższe minimalne wynagrodzenie zasadnicze przysługuje lekarzowi ze specjalizacją i wynosi około 12,9 tys. zł brutto. Lekarz bez specjalizacji ma zagwarantowane ok. 10,6 tys. zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją mogą liczyć na ponad 11 tys. zł brutto, a bez specjalizacji od ok. 8,3 do 9 tys. zł brutto, w zależności od kwalifikacji.