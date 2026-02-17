Nocne zgłoszenie i początek akcji

Ratownicy z Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymali zgłoszenie w sobotę, 14 lutego 2026 roku, tuż przed godziną 23:00. Z przekazanych informacji wynikało, że turysta planował przejście w rejonie Orla Perć, a kontakt z nim urwał się około 13:40.

Jeszcze tej samej nocy w teren ruszyły pierwsze grupy ratowników. Przeszukiwano m.in. Dolina Pięciu Stawów Polskich, Dolina Pusta, Dolinka pod Kołem, Dolina Kozia oraz Świnicka Kotlinka.

Warunki były wyjątkowo trudne. Jak informowali ratownicy, widoczność miejscami spadała do zaledwie 15 metrów. Mimo wielogodzinnych działań w nocy nie natrafiono na żaden ślad zaginionego.

Sygnał spod lawiniska

Poszukiwania wznowiono o świcie w niedzielę, 15 lutego. W akcję zaangażowano kolejne zespoły ratowników. Szczególną uwagę skupiono na lawinisku w Koziej Dolince.

O godzinie 13:33 system lokalizacyjny „NeoSoft” wychwycił sygnał telefonu komórkowego poszukiwanego. Chwilę później sygnał potwierdził detektor „Recco”. Ratownicy rozpoczęli odkopywanie śniegu.

Ciało turysty odnaleziono na głębokości 2,7 metra. Lekarz TOPR stwierdził zgon. Następnie zwłoki przetransportowano na Brzeziny i przekazano policji.

W całej akcji – prowadzonej w nocy i w ciągu dnia – uczestniczyło łącznie 59 ratowników oraz trzy psy wyszkolone do poszukiwań osób zasypanych przez lawiny. Działania zakończono w niedzielę o godzinie 19:30.

Według wstępnych ustaleń ratowników, turysta najprawdopodobniej schodził samotnie w rejonie letniego szlaku z Koziej Przełęczy i mógł sam wyzwolić lawinę, która doprowadziła do tragedii.

Ratownicy przypominają, że w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W wyższych partiach gór warunki są wymagające i niebezpieczne, a zimowe warianty tras często różnią się od letnich.

Przed wyjściem w góry konieczne jest śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych, właściwa ocena sytuacji w terenie oraz odpowiednie przygotowanie i doświadczenie.