Jutta Leerdam, gwiazda igrzysk, powalczy o złoto, a kibicować jej będzie narzeczony, kontrowersyjny Jake Paul.

Ich związek od początku budził emocje, bo panczenistka początkowo nie chciała mieć z nim nic wspólnego.

Pomimo hejtu i dzielącej ich odległości, udowodnili, że ich miłość jest prawdziwa i zakończona zaręczynami.

Jak potoczy się walka o olimpijskie złoto i czy miłość tych dwojga przetrwa sportowe wyzwania?

Zaczęło się od jednej wiadomości. "Nigdy bym się z nim nie umówiła"

Jutta Leerdam to wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i sześciokrotna mistrzyni świata, która zachwyca nie tylko talentem, ale i urodą. Jake Paul to z kolei amerykański influencer, który próbuje swoich sił w boksie, a jego kariera pełna jest kontrowersji. Gdy w marcu 2023 roku ogłosili, że są parą, świat sportu był w szoku. Wszystko zaczęło się od jednej wiadomości na Instagramie, gdy Paul zaprosił panczenistkę do swojego podcastu.

Przeczytaj także: Jake Paul wzywa do bojkotu Super Bowl. Nazywa gwiazdę "fałszywym Amerykaninem", a sam mieszka w Portoryko

Początkowo Leerdam była bardzo sceptyczna. Jej opinia o youtuberze, podobnie jak wielu innych osób, była negatywna. Z czasem jednak przekonała się, że pod maską arogancji kryje się zupełnie inny człowiek.

- Ludzie myślą, że jesteś arogancki. Ja też tak myślałam. Kiedy zaczęliśmy się obserwować na Instagramie, ludzie pytali, czy się spotykamy, a moja odpowiedź brzmiała: "Nigdy". Ale potem dowiedziałam się, że jesteś taki kochany, taki prawdziwy - tłumaczyła Holenderka w jednym z wywiadów.

Fani sportsmenki długo nie mogli pogodzić się z jej wyborem. W komentarzach ostrzegali ją, że Paul złamie jej serce. Para nie przejmowała się jednak hejterami i udowodniła, że ich uczucie jest prawdziwe.

Wsparcie na dobre i na złe. "Jest superkobietą"

Mimo że dzielą ich tysiące kilometrów – on mieszka w Portoryko, a ona podróżuje po świecie w związku z zawodami – ich związek kwitnie. Kluczem jest wzajemne wsparcie. Jutta towarzyszy ukochanemu podczas jego najważniejszych walk, m.in. z Mikiem Tysonem, a Jake nie opuszcza żadnej okazji, by kibicować jej z trybun lub online.

- Jest nie tylko najpiękniejsza, ale jest też olimpijką, sześciokrotną mistrzynią świata i ma najsłodszą duszę na świecie - zachwycał się Paul, nazywając swoją narzeczoną "superkobietą".

Zobacz też: Ciąg dalszy afery ze strojami Polski na IO! Piesiewicz pokazał fakturę, były sponsor odpowiada

W marcu tego roku, po kilku latach związku, para ogłosiła swoje zaręczyny. Już w poniedziałek Jutta Leerdam stanie do walki o olimpijskie złoto na dystansie 1000 metrów. Na trybunach w Mediolanie z pewnością nie zabraknie jej największego fana, Jake'a Paula, który będzie trzymał kciuki za kolejny sukces swojej ukochanej.

50

Polski łyżwiarz Władymir Semirunnij murowanym kandydatem do medalu! Będzie dopingowała mnie moja ukochana!