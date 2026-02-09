- Jutta Leerdam, gwiazda igrzysk, powalczy o złoto, a kibicować jej będzie narzeczony, kontrowersyjny Jake Paul.
- Ich związek od początku budził emocje, bo panczenistka początkowo nie chciała mieć z nim nic wspólnego.
- Pomimo hejtu i dzielącej ich odległości, udowodnili, że ich miłość jest prawdziwa i zakończona zaręczynami.
- Jak potoczy się walka o olimpijskie złoto i czy miłość tych dwojga przetrwa sportowe wyzwania?
Zaczęło się od jednej wiadomości. "Nigdy bym się z nim nie umówiła"
Jutta Leerdam to wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i sześciokrotna mistrzyni świata, która zachwyca nie tylko talentem, ale i urodą. Jake Paul to z kolei amerykański influencer, który próbuje swoich sił w boksie, a jego kariera pełna jest kontrowersji. Gdy w marcu 2023 roku ogłosili, że są parą, świat sportu był w szoku. Wszystko zaczęło się od jednej wiadomości na Instagramie, gdy Paul zaprosił panczenistkę do swojego podcastu.
Początkowo Leerdam była bardzo sceptyczna. Jej opinia o youtuberze, podobnie jak wielu innych osób, była negatywna. Z czasem jednak przekonała się, że pod maską arogancji kryje się zupełnie inny człowiek.
- Ludzie myślą, że jesteś arogancki. Ja też tak myślałam. Kiedy zaczęliśmy się obserwować na Instagramie, ludzie pytali, czy się spotykamy, a moja odpowiedź brzmiała: "Nigdy". Ale potem dowiedziałam się, że jesteś taki kochany, taki prawdziwy - tłumaczyła Holenderka w jednym z wywiadów.
Fani sportsmenki długo nie mogli pogodzić się z jej wyborem. W komentarzach ostrzegali ją, że Paul złamie jej serce. Para nie przejmowała się jednak hejterami i udowodniła, że ich uczucie jest prawdziwe.
Wsparcie na dobre i na złe. "Jest superkobietą"
Mimo że dzielą ich tysiące kilometrów – on mieszka w Portoryko, a ona podróżuje po świecie w związku z zawodami – ich związek kwitnie. Kluczem jest wzajemne wsparcie. Jutta towarzyszy ukochanemu podczas jego najważniejszych walk, m.in. z Mikiem Tysonem, a Jake nie opuszcza żadnej okazji, by kibicować jej z trybun lub online.
- Jest nie tylko najpiękniejsza, ale jest też olimpijką, sześciokrotną mistrzynią świata i ma najsłodszą duszę na świecie - zachwycał się Paul, nazywając swoją narzeczoną "superkobietą".
W marcu tego roku, po kilku latach związku, para ogłosiła swoje zaręczyny. Już w poniedziałek Jutta Leerdam stanie do walki o olimpijskie złoto na dystansie 1000 metrów. Na trybunach w Mediolanie z pewnością nie zabraknie jej największego fana, Jake'a Paula, który będzie trzymał kciuki za kolejny sukces swojej ukochanej.