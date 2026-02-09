- Występ Bad Bunny'ego na Super Bowl LX wywołał burzę po tym, jak Jake Paul wezwał do bojkotu.
- Paul nazwał artystę "fałszywym Amerykaninem", co spotkało się z krytyką ze strony jego zawodniczki i brata.
- Kontrowersje wzbudza fakt, że Paul sam mieszka w Portoryko. Występ Bad Bunny'ego potępił również Donald Trump.
Jake Paul atakuje Bad Bunny'ego. "Wyłączcie ten występ"
Występ Bad Bunny'ego, który był gwiazdą tegorocznego Halftime Show podczas Super Bowl, spotkał się z ostrą krytyką ze strony Jake'a Paula. Youtuber i bokser, na kilka godzin przed meczem, wezwał swoich fanów do zbojkotowania transmisji. Powodem miały być poglądy polityczne artysty.
- Celowo wyłączam halftime show. Zbierzmy się i pokażmy wielkim korporacjom, że nie mogą robić, co chcą, bez konsekwencji. Wyłączcie ten występ. Występuje fałszywy obywatel amerykański, który publicznie nienawidzi Ameryki. Nie mogę tego wspierać - napisał Jake Paul na platformie X.
Krytyka Paula nawiązuje do wcześniejszych wypowiedzi Bad Bunny'ego, który m.in. podczas gali Grammy krytykował amerykańską agencję imigracyjną ICE. Co ciekawe, sam Jake Paul od 2021 roku mieszka w Dorado w Portoryko, skąd pochodzi Bad Bunny, co wielu internautów wytknęło mu jako hipokryzję. Youtuber nosi nawet przydomek "El Gallo de Dorado" (Kogut z Dorado).
Riposta ze strony zawodniczki i brata. "Portorykańczycy to Amerykanie"
Na kontrowersyjny wpis Paula natychmiast zareagowało jego otoczenie. Głos zabrała Amanda Serrano, mistrzyni świata w boksie i pierwsza zawodniczka zakontraktowana przez firmę promocyjną Paula, Most Valuable Promotions. Serrano, która jest Portorykanką, nie zgodziła się z jego słowami.
- Jestem dumna z bycia Portorykanką i jestem dumna z bycia obywatelką amerykańską. Portorykańczycy nie są "fałszywymi Amerykanami". To jest złe - odpowiedziała Amanda Serrano, podkreślając, że jej rodacy wnieśli wkład w rozwój USA w każdej dziedzinie.
Podobne stanowisko zajął brat youtubera, Logan Paul, który również zdystansował się od jego opinii.
- Kocham mojego brata, ale nie zgadzam się z tym. Portorykańczycy są Amerykanami i cieszę się, że dano im możliwość zaprezentowania talentu, który pochodzi z tej wyspy - stwierdził Logan Paul.
Występ Bad Bunny'ego skrytykował również były prezydent Donald Trump, nazywając go "jednym z najgorszych w historii" i "policzkiem wymierzonym Ameryce".