Reporter Canal+ Sport, Tomasz Lipiński, podczas wstępu do meczu Jagiellonia Białystok - Motor Lublin, nawiązał do kontaktów Karola Nawrockiego z kibicami, co wywołało kontrowersje.

Wypowiedź Lipińskiego, zawierająca aluzję do spotkania prezydenta z kibicami, została negatywnie oceniona przez dyrektora Canal+ Sport, Michała Kołodziejczyka.

Kołodziejczyk udzielił Lipińskiemu upomnienia za "polityczne wtręty" podczas transmisji sportowej, podkreślając, że stacja powinna skupiać się na sporcie.

Karol Nawrocki wywołany przed meczem przez reportera Canal + Sport

Tomasz Lipiński to spec m.in. od Ekstraklasy. W ostatni weekend reporter delegowany został na mecz Jagiellonia Białystok - Motor Lublin. Spotkanie zapowiadała się bardzo interesująco, ale... jeszcze ciekawszy okazał się komentarz dziennikarza Canal + Sport, który został wygłodzony w ramach wstępu do meczu. Bohaterem przemowy był Karol Nawrocki, a ściślej jego kontakty z kibicami.

To jednak śliski temat, temat kibiców, na którym kilka miesięcy temu na Jasnej Górze poślizgnęła się najjaśniejsza postać Rzeczpospolitej. My nie rzucimy hasła "czołem kibice". Zobaczymy, z jakim spotkamy się odzewem

- wypalił Tomasz Lipiński, zapewne nawiązując do kontrowersyjnego spotkania prezydenta z grupami kibiców. Wśród nich znalazł się Tomasz P. ps. "Dragon", który został nieprawomocnie skazany na sześć lat odsiadki. Karol Nawrocki uścisnął rękę mężczyźnie. Polityczny "wtręt" reportera Canal + Sport wywołał burzę w sieci. Głos zabrał także dyrektor stacji Michał Kołodziejczyk.

Tomasz Lipiński zrugany przez szefa po słowach o Karolu Nawrockim

Szef Tomasza Lipińskiego nie był zadowolony z zachowania podwładnego. Mało tego, dziennikarz dostał rugę. Michał Kołodziejczyk wyraził się jasno.

Podczas transmisji sportowych dziennikarze nie powinni robić politycznych nawiązań. W żadną stronę. Nie akceptuję tego. Wypowiedź Tomka Lipińskiego była niepotrzebna, porozmawialiśmy o tym. Zajmujemy się sportem i tak pozostanie. To bardzo ciekawy sezon dla wszystkich kibiców

- podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki regularnie pojawia się na piłkarskich meczach. Prezydent zasiada na trybunach nie tylko na meczach reprezentacji, lecz także polskich klubów (był m.in. na meczu Legii Warszawa ze Spartą Praga w Lidze Konferencji).

