Polska – Holandia: Karol Nawrocki na meczu. Tak zachował się po przywitaniu kibiców! [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski gra przy pełnych trybunach z kadrą „Oranje” na PGE Narodowym

Wśród kibiców na trybunach jest m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki

Zobacz, co zrobiła Głowa Państwa po ciepłym przywitaniu przez kibiców

Polska – Holandia: Karol Nawrocki na trybunach PGE Narodowego

Jak obiecał, tak zrobił! Prezydent Polski Karol Nawrocki pojawił się na meczu Polska – Holandia w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Głowa Państwa swoją wizytę zapowiedziała jeszcze podczas obecności w Mińsku Mazowieckim podczas poprzednich obowiązków związanych z pełnioną funkcją. Karol Nawrocki pojawił się na trybunach w garniturze pod krawatem z szalikiem na szyi.

- Dzisiaj jest mecz Polska-Holandia, na który jadę, czyli prosto z Mińska (Mazowieckiego) na mecz Polska-Holandia. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny – podkreślał Nawrocki cytowany przez „Polską Agencję Prasową”.

Karol Nawrocki na meczu Polska – Holandia. Zdradził swoje ważne powody!

Na trybunach atmosfera była znakomita, a obecność prezydenta na trybunach była odebrana bardzo ciepło. Kibice skandowali z trybun imię i nazwisko Głowy Państwa, a ten odpowiedział im bardzo serdecznie, machając z charakterystycznym dla siebie uśmiechem.

To nie pierwszy mecz kadry Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki pojawił się na trybunach nie po raz pierwszy. Nie od dziś wiadomo, że prezydent jest wielkim fanem Lechii Gdańsk, a kwestia udziału w ustawkach rozgrzewała kampanię prezydencką przed jego wyborem na stanowisko. Niedawno Karol Nawrocki pojawił się na trybunach Stadionu Śląskiego.

To właśnie tam oglądał z trybun piłkarzy Jana Urbana, a po zakończonym spotkaniu pojawił się nawet w szatni, gratulując Biało-czerwonym zwycięstwa.