Szokująca prawda o różnicy wieku Katarzyny Zillmann i Janji Lesar! "To przerażające"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar początkowo były partnerkami na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Były pierwszą damko-damską parą w historii polskiej edycji popularnego tanecznego programu. Ich namiętne występy budziły mnóstwo emocji i spekulacji na temat łączącej je relacji, zwłaszcza że obie przed startem "TzG" były w ustabilizowanych związkach. Słynna wioślarka była już kilka lat w związku z kajakarką Julią Walczak, z kolei tancerka od ponad 20 lat była związana z kolegą po fachu - Krzysztofem Hulbojem. Obie te relacje nie wytrzymały jednak uczucia, jakie zrodziło się między Zillmann i Lesar przy okazji wspólnych występów i treningów.

Po miesiącach spekulacji i niedomówień, Lesar potwierdziła ostatnio, że z wioślarką łączy ją coś więcej niż przyjaźń. - Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem - przyznała w rozmowie z "Vivą".

Co ciekawe, wioślarkę i tancerkę dzieli aż 18 lat! Ta różnica wieku wpływa na ich relację, o czym Lesar opowiedziała na łamach magazynu.

- To jest strasznie dużo. To jest przerażające, naprawdę - stwierdziła szczerze 48-letnia tancerka, która żartuje, że przy partnerce jest już staruszką.

- Ja właśnie mówię jej: "Proszę, nie popychaj starszej pani". Chciałabym, żeby była trochę starsza albo ja młodsza. Ale nie da się tego zrobić - dodała Lesar.

Ich związek pokazuje jednak, że wiek to tylko liczba, a miłość nie zna granic!