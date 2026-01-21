Janja Lesar chce zamieszkać z Katarzyną Zillmann! Będą wić razem gniazdko. "Lubię być z kimś"

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann rozwijają swoją relację, która zaczęła przyciągać uwagę mediów i fanów już w trakcie wspólnej pracy w programie "Taniec z Gwiazdami" - tam uczestniczki stworzyły pierwszą w historii polskiej edycji damską parę taneczną, co samo w sobie było przełomem. W trakcie programu i po jego zakończeniu widzowie obserwowali rosnącą bliskość między nimi, a w sieci pojawiły się zdjęcia i kadry, które tylko podsycały spekulacje o wyjątkowej, wręcz romantycznej więzi. Po finale obie panie pojawiły się w studiu śniadaniówki Polsatu: paparazzi uchwycili je razem przy wejściu i wyjściu z programu, gdzie Lesar i Zillmann nie kryły serdeczności oraz czułości wobec siebie, pisząc delikatnie. W najnowszej rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w "Świecie Gwiazd", Janja przyznała, że obecnie nie ma własnego, stałego miejsca zamieszkania i mogłaby wić gwiazdko z Katarzyną Zillmann.

- Teraz tak się miotam między różnymi domami. Muszę sobie to jeszcze uporządkować - mówiła Janja Lesar o domu, a później dodała, zapytana o zamieszkanie z Zillmann: - Chcę bardzo. Ja nie chcę mieszkać sama tak na dłuższą metę. Lubię być z kimś, dlatego też tańczę taniec towarzyski. W tandemie czuję się o wiele lepiej i pewniej. Ja też lubię się opiekować drugą osobą.

Choć w mediach trwa gorąca dyskusja na temat tego, czy ich relacja ma charakter romantyczny, Janja Lesar i Katarzyna Zillmann publicznie mówią przede wszystkim o bliskości, przyjaźni i wspólnych pasjach. Drugie dno zdaje się jednak oczywiste. Szczegóły poniżej.

Szczególna więź Lesar i Zillmann. Miłość zrodziła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

W jednym z wcześniejszych wywiadów Lesar podkreśliła, że pomiędzy nią a Zillmann zrodziła się prawdziwa więź po wspólnej pracy nad choreografiami i treningami w programie. Również sam duet został przez fanów i media zauważony jako bardzo zgrany: od wspólnych treningów, przez udział w programie i czułe momenty na afterparty, po rozmowy na Instagramie i relacjach live, które tylko wzmocniły zainteresowanie ich znajomością. Spekulacje na temat relacji Lesar i Zillmann nasiliły się również dlatego, że obie panie w ostatnich miesiącach zakończyły swoje wcześniejsze związki: Zillmann rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką, a Lesar zakończyła narzeczeństwo po ponad dwóch dekadach. To zbieg okoliczności, który dodatkowo skupił uwagę internautów na ich wzajemnej relacji i wywołał lawinę komentarzy. Mimo że Janja Lesar w różnych wywiadach zaprzeczała, jakoby kiedykolwiek zdradziła byłego partnera, wiele osób bierze pod uwagę, że emocje związane z nową więzią mogły mieć wpływ na jej decyzje osobiste.

Na ten moment Janja Lesar i Katarzyna Zillmann nie ogłosiły oficjalnie statusu swojego związku. Oficjalne wypowiedzi obu pań koncentrują się na tym, że między nimi jest intensywna przyjaźń i wzajemne wsparcie, a także wspólna pasja do pracy i tańca, która ich połączyła. Jednak komentarze Lesar dotyczące chęci dzielenia życia z kimś bliskim oraz pojawiające się publiczne gesty i relacje z Zillmann sprawiają, że media i fani wciąż uważnie śledzą każdy ich krok.

Czy to przyjaźń, czy coś więcej - czas pokaże, ale jedno jest pewne: ta historia wciąż przyciąga uwagę. W "Super Expressie" z pewnością niejednokrotnie jeszcze do niej wrócimy, a na razie czekamy na wspólne mieszkanko.

